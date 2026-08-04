Θρήνος στο UFC: Πέθανε στον ύπνο του ο 34χρονος αθλητής Άλαν Νασιμέντο

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο, πέθανε στον ύπνο του από ανακοπή, παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, προκαλώντας θρήνο στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Το UFC εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του.

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Αθλητισμός

Άλαν Νασιμέντο - πέθανε στον ύπνο του ο αθλητής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνος στον χώρο των πολεμικών τεχνών για τον θάνατο του 34χρονου αθλητή του UFC, Άλαν Νασιμέντο, ο οποίος πέθανε στον ύπνο του από ανακοπή.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση του UFC, παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.
  • Ο Νασιμέντο αγωνιζόταν στην κατηγορία flyweight, με ρεκόρ 22-7 στο MMA, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους και στους συναθλητές του.

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Θρήνο στον χώρο των πολεμικών τεχνών προκάλεσε ο θάνατος του αθλητή του UFC, Άλαν Νασιμέντο. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος πέθανε στον ύπνο του καθώς υπέστη ανακοπή.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του UFC παρότι οι διασώστες έσπευσαν άμεσα για να τον βοηθήσουν, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν τον επανέφεραν στη ζωή.

Ο Νασιμέντο αγωνιζόταν στην κατηγορία flyweight.

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Η ανακοίνωση του UFC

«Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», έγραψε στην ανακοίνωσή του το UFC.

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Ο Νασιμέντο είχε ρεκόρ 22-7 στο MMA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους του αθλήματος, αλλά και στους συναθλητές τους, ενώ τον έδενε στενή φιλία με τον πρωταθλητή του UFC, Τσαρλς Ολιβέιρα.

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