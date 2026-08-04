Συναγερμός στη Μάγχη: Πυρκαγιά σε σκάφος με μετανάστες – Διασώθηκαν 157 άνθρωποι

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) στη Μάγχη, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος με μετανάστες που επιχειρούσαν να περάσουν από τις γαλλικές στις βρετανικές ακτές. Συνολικά 157 άνθρωποι διασώθηκαν με ασφάλεια από τις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις, και αναμένεται να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ για την απαραίτητη φροντίδα.

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Διεθνή Νέα

Επιτυχής η διάσωση των μεταναστών
Πηγή: Daily Mail
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε στη Μάγχη, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μηχανή του σκάφους, κοντά στη Μπουλόν-συρ-Μερ, εντός της γαλλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.
  • Συνολικά 157 άνθρωποι διασώθηκαν από το φλεγόμενο σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ για την απαραίτητη φροντίδα.

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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στήθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) στη Μάγχη, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος, που μετέφερε μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούσαν να περάσουν από τις γαλλικές στις βρετανικές ακτές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.

 

Η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του σκάφους

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Μπουλόν-συρ-Μερ, όταν σκάφος με πρόσφυγες και μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μηχανή του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν εντός της γαλλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

 


Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Γαλλίας, βρετανικά σκάφη, καθώς και ναυαγοσωστική λέμβος, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο τη γαλλική ναυτιλιακή υπηρεσία, συνολικά 157 άνθρωποι, διασώθηκαν από το φλεγόμενο σκάφος.

 

 

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ, στη βόρεια Γαλλία, όπου θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα από τις αρμόδιες Αρχές.

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