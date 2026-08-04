Συναγερμός στη Μάγχη: Πυρκαγιά σε σκάφος με μετανάστες – Διασώθηκαν 157 άνθρωποι

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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στήθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) στη Μάγχη, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος, που μετέφερε μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούσαν να περάσουν από τις γαλλικές στις βρετανικές ακτές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.

A so-called “mega dinghy” reportedly carrying around 160 migrants caught fire in the English Channel this morning after its engine burst into flames. French rescue teams, the UK Coastguard and the RNLI responded to the emergency, with the vessel still in French waters. The… https://t.co/lcAk3rS2Om pic.twitter.com/wQsxvr1dAs — Kiera Diss (@KieraDiss) August 4, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του σκάφους

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Μπουλόν-συρ-Μερ, όταν σκάφος με πρόσφυγες και μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μηχανή του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν εντός της γαλλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Γαλλίας, βρετανικά σκάφη, καθώς και ναυαγοσωστική λέμβος, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο τη γαλλική ναυτιλιακή υπηρεσία, συνολικά 157 άνθρωποι, διασώθηκαν από το φλεγόμενο σκάφος.

BREAKING: A French maritime service has confirmed that 157 people have been rescued after a boat caught fire in the Channel.https://t.co/FudcWf5HBp 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/DCkP69Pqlk — Sky News (@SkyNews) August 4, 2026

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ, στη βόρεια Γαλλία, όπου θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα από τις αρμόδιες Αρχές.