Τραγωδία στην Κριμαία: 21χρονος στρατιωτικός σκότωσε συνάδελφό του και 3 πολίτες

Ένας Ρώσος στρατιώτης συνελήφθη στην προσαρτημένη Κριμαία, αφού άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του και πολιτών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων – ενός στρατιώτη και τριών πολιτών – και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων. Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, επιβεβαίωσε τη σύλληψη, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agentstvo αναγνώρισε τον φερόμενο ως δράστη ως τον 21χρονο Maxim Alistratov.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας Ρώσος στρατιώτης συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του και εξαπέλυσε μια θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς στην προσαρτημένη Κριμαία.
  • Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Χμελνίτσκογιε, ανάμεσά τους ένας στρατιώτης και τρεις πολίτες ηλικίας 71, 64 και 59 ετών. Τέσσερις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη, τραυματίστηκαν.
  • Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agentstvo ισχυρίστηκε ότι αναγνώρισε τον φερόμενο ως δράστη ως τον 21χρονο Maxim Alistratov.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας Ρώσος στρατιώτης συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του και εξαπέλυσε μια θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς στην προσαρτημένη Κριμαία, δήλωσε την Τρίτη (4/8)ο κυβερνήτης που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.

Ο Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, κυβερνήτης της πόλης Σεβαστούπολη στη νότια Κριμαία, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Χμελνίτσκογιε. Ανάμεσά τους ένας στρατιώτης και τρεις πολίτες ηλικίας 71, 64 και 59 ετών.

Τέσσερις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη, τραυματίστηκαν, με τον Ραζβόζαγιεφ να λέει ότι το ιατρικό προσωπικό «έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τους σώσει».

«Ο δράστης έχει συλληφθεί», έγραψε ο Ραζβόζαγιεφ σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Είναι ο 21χρονος Maxim Alistratov ο δράστης;

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agentstvo, επικαλούμενο ένα στιγμιότυπο οθόνης από μια τοπική ομάδα συνομιλίας, ισχυρίστηκε ότι αναγνώρισε τον φερόμενο ως δράστη ως τον 21χρονο Maxim Alistratov από την περιοχή Saratov της νότιας Ρωσίας.

Οι Moscow Times δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν την πληροφορία αυτή.

 

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