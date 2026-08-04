Συνάδελφος της δημοσιογράφου του OPEN αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο γέλασε στις φωτιές – Την στηρίζουν και οι πυροσβέστες

Μπαράζ αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το στιγμιότυπο από την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με την δημοσιογράφο του OPEN, Μαρία Σιαμπάνου, η οποία ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς, έβαλε τα γέλια.

Το βίντεο αναπαράχθηκε με ταχύτητα φωτός και η κριτική σε πολλές περιπτώσεις, των δικαστών του πληκτρολογίου, ξεπέρασε όχι μόνο τα όρια της ευπρέπειας αλλά και της χυδαιότητας.

Στον αντίποδα, δεκάδες συνάδελφοι της Μαρίας Σιαμπάνου που υπέπεσε στο βαθύτατα ανθρώπινο ολίσθημα, έγιναν «ασπίδα» για την ρεπόρτερ.

Η ανάρτηση του Γενικού διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του OPEN

Βαρύνουσα σημασία είχε η στήριξη στην δημοσιογράφο του Γενικού διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του OPEN, Χρήστου Παναγιωτόπουλου.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews.

Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες».

Γιατί γέλασε η ρεπόρτερ

Την ίδια στιγμή, ο συνάδελφός της και μετεωρολόγος του OPEN, Ιωάννης Σταματάκης σε σχόλιό του κάτω από ανάρτηση στο Facebook του δημοσιογράφου, Αντώνη Ρηγόπουλου, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η Μαρία Σιαμπάνου γέλασε.

Ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο και όπως σημειώνει:

«Επειδή θα το βγάλω σε βίντεο και ο κόσμος δεν το γνωρίζει την Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο γιατί πέρασα εγώ με τ’ αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε να βγάλει κάποια νερά για να δω πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλη περίεργα μπροστά της. Και την έπιασε σπαστικό γέλιο που μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε μ’ εμάς σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν θα το πω δημόσια για να το γνωρίζει ο κόσμος γιατί φαντάσου εμένα τώρα μου το είπε η συνεργάτιδά μου γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι».

Στο πλευρό της ρεπόρτερ και οι πυροσβέστες

Τη στήριξή του στην ρεπόρτερ εκφράζει με ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, το οποίο κάνει λόγο για «μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου», σημειώνοντας με νόημα: «Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση».