Φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στο Κιλκίς

Φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) στην περιοχή Κοτύλη, στο Κιλκίς. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη, στο Κιλκίς.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Παιονίας.
  • Για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη, στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:10.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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