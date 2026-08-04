Φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στο Κιλκίς

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη, στο Κιλκίς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:10.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.