Φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στο Κιλκίς

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη, στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:10.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.