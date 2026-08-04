Φωτιά στη Θεσπρωτία – Σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική βλάστηση στον Πλαταριά Θεσπρωτίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 13:30 το μεσημέρι (τρίτη, 4/8).
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.