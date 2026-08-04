Φωτιά στη Θεσπρωτία – Σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον Πλαταριά Θεσπρωτίας για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική βλάστηση. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες, 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή του Δήμου Ηγουμενίτσας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική βλάστηση στον Πλαταριά Θεσπρωτίας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  • Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική βλάστηση στον Πλαταριά Θεσπρωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 13:30 το μεσημέρι (τρίτη, 4/8).

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

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