Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος με εγκαύματα 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά

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Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού έπειτα από πτώση του σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες (3/8) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του.