Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος με εγκαύματα 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά

Ένας 22χρονος Έλληνας τουρίστας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, φέροντας εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού έπειτα από πτώση του σε γεώτρηση με θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

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νοσοκομείο Παπανικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση με θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.
  • Μεταφέρθηκε αρχικά στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στο 38% του σώματός του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού έπειτα από πτώση του σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες (3/8) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

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