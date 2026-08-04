Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της διασώστριας

Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορούμενου για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, αναμένεται να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ελεύθερη με όρους η σύντροφός του

Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφος του δράστη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι την οριστική παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.