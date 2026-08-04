«Ανθρώπινο σαφάρι» στη Χερσώνα: Βίντεο δείχνει ρωσικό drone να κυνηγά πωλητή

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Ανατριχιαστικές εικόνες από τη Χερσώνα της Ουκρανίας δείχνουν τη στιγμή που ρωσικό drone καταδιώκει έναν πλανόδιο πωλητή λαχανικών, πριν εκραγεί δίπλα του, σε ένα περιστατικό που οι ουκρανικές αρχές χαρακτηρίζουν πιθανό έγκλημα πολέμου.

Στο βίντεο, το drone πετά σε χαμηλό ύψος και φαίνεται να ακολουθεί τον άνδρα γύρω από το φορτηγάκι του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκρήγνυται, τη στιγμή που εκείνος προλαβαίνει να καλυφθεί πίσω από το όχημα.

Ο πωλητής, ηλικίας περίπου 50 ετών, επέζησε της επίθεσης, ωστόσο υπέστη σοκ και τραυματίστηκε από θραύσματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η σύζυγός του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση τη στιγμή της επίθεσης.

Καταγγελίες για έγκλημα πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και η ουκρανική αστυνομία ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας.

Ο Σιμπίχα κατηγόρησε τη Ρωσία για διάπραξη εγκλήματος πολέμου, υποστηρίζοντας ότι ο χειριστής του drone γνώριζε πως στόχευε άμαχο πολίτη.

«Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και απονομή δικαιοσύνης, όμως χιλιάδες παρόμοια εγκλήματα δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας», δήλωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον χειριστή του drone «σαδιστή», υποστηρίζοντας ότι επέλεξε συνειδητά να επιτεθεί σε πολίτη.

This barbaric Russian war crime in Kherson requires international condemnation and justice, yet thousands of similar crimes never reach the public eye. This is a deliberate and systemic Russian strategy. They know exactly what they are doing. The sadist operating this drone… https://t.co/h8GQdnQSyZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 4, 2026

Η Χερσώνα ως «ζώνη ανθρώπινου σαφάρι»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συχνότητα των επιθέσεων με εκρηκτικά drones έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους της Χερσώνας να περιγράφουν την περιοχή ως «ζώνη ανθρώπινου σαφάρι», υποστηρίζοντας ότι γίνονται στόχοι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ κινούνται στους δρόμους.

Οι ουκρανικές αρχές υπενθυμίζουν ότι στην ίδια περιοχή ένα παιδί ενός έτους σκοτώθηκε πέρυσι από ρωσικό drone, ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της γιαγιάς του.

Νέα πολύνεκρη επίθεση στο Σούμι

Την ίδια ώρα, δύο παιδιά και μία ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκαν σε νυχτερινές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με κατευθυνόμενες βόμβες στη βόρεια ουκρανική πόλη Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που η Ρωσία έχει εντείνει τις επιδρομές με drones και πυραύλους σε ουκρανικό έδαφος.

Η Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.