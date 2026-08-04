Θέουτα: Συγκλονίζει ο 12χρονος που εκλιπαρεί να σωθεί από την απέλαση – BINTEO

Συγκλονίζει βίντεο με έναν 12χρονο να εκλιπαρεί Ισπανό πολιτοφύλακα στην Θέουτα να μην το απελάσει. Τα πλάνα είναι ενδεικτικά της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία και προβληματίζει όλη την Ευρώπη.

Ο 12χρονος είναι ένας από τους ανήλικους που κατόρθωσαν να φτάσουν στη Θέουτα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις ισπανικές Αρχές υπό επεξεργασία βρίσκονται αιτήματα 862 ανήλικων μεταναστών, που απολαμβάνουν ειδική νομική προστασία από απέλαση, ακριβώς λόγω της ηλικίας τους.

🇪🇸 CEUTA: An abandoned 12-year-old Moroccan boy was seen crying and pleading with Spanish troops not to return him to Morocco after crossing into the Spanish enclave of Ceuta. He was later taken into custody by Spain’s Civil Guard and is expected to be returned. pic.twitter.com/wAHlosmmE2 Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση της Ισπανίας αναζωπυρώνει τις βαθιές διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση — BTM KE (@btmnewske) August 4, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα (4/8) ότι πρόκειται να διαθέσει κονδύλι 25 εκατ. ευρώ για την φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το ζήτημα της τελευταίας μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης συζητήθηκε εκτάκτως σήμερα σε επίπεδο υπουργών Εσωτερικών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ, προγραμματίζεται ειδική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Προβληματισμός στην ΕΕ – Διαβεβαιώσεις με αστερίσκους από την Ισπανία

Πάντως, οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αντιμέτωποι με μια νέα μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, καθώς πολλά είναι τα ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτό, εξάλλου, είναι και το αντικείμενο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών των κρατών – μελών της Ε.Ε..

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι «οι 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν αιφνιδιαστικά στη Θέουτα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο».

Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη «εμπιστοσύνη και αναγνώριση» στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι δεν υπάρχει σιγουριά ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στη Θέουτα, δε θα μπορούσε να ξανασυμβεί.

Αυτό που συμφώνησαν οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών – μελών της ΕΕ είναι «να βελτιώσουν τα συστήματα ανίχνευσης και προειδοποίησης στην ΕΕ». Ταυτόχρονα, εξέφρασαν την «ισχυρή αλληλεγγύη» τους προς την Ισπανία για τα γεγονότα, σύμφωνα με τη σύνοψη της Επιτροπής.

Υποχωρεί το αίτημα άρσης της Συνθήκης Σένγκεν

Την ίδια ώρα, φαίνεται να υποχωρεί το αίτημα της Ιταλίας για άρση της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας. Από την κοινή συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών των κρατών – μελών προέκυψε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα προς το παρόν. «Η ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν διατηρήθηκε, και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Ισπανίας, του Μαρόκου και της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών», ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Μάγκνους Μπρούνερ, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. Αυτή η εβδομάδα μας έθεσε σε δοκιμασία, τόσο όσον αφορά την ταχύτητα από τη μία πλευρά, όσο και την αλληλεγγύη από την άλλη», ανέφερε ο Μάγκνους Μπρούνερ.

«Η δοκιμασία αυτή αφορούσε επίσης την ανθεκτικότητα στην παραπληροφόρηση», έσπευσε να δηλώσει ο Μάγκνους Μπρούνερ αναφερόμενος στην παραδοχή της κυβέρνησης του Μαρόκο ότι η μαζική είσοδος έγινε λόγω ισχυρών δικτύων πληροφοριών που δρούσαν στο έδαφος της χώρας τους.

Τέλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Μάγκνους Μπρούνερ επισήμανε ότι «η ΕΕ έχει προσφέρει στην Ισπανία τόσο οικονομική όσο και επιχειρησιακή υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει έκτακτη οικονομική βοήθεια για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων (…) καθώς και υποστήριξη για τις επιστροφές και την πρόληψη της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».