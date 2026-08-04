Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, με την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας.

Συγκεκριμένα στο σημείο της πτώσης των δύο εναέριων μέσων μετέβη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

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