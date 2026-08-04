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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ, όπου υπήρχαν προβλήματα λόγω πτώσης κλαδιών, εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου.

Νωρίτερα η ΣΤΑ.ΣΥ είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ διεξαγόταν στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, λόγω του συμβάντος. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.