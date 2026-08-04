Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΗΣΑΠ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ, όπου υπήρχαν προβλήματα λόγω πτώσης κλαδιών, εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου.
  • Νωρίτερα, η ΣΤΑ.ΣΥ είχε ενημερώσει ότι η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, με σταθμούς όπως ο Άγιος Νικόλαος να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ, όπου υπήρχαν προβλήματα λόγω πτώσης κλαδιών, εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου.

Νωρίτερα η ΣΤΑ.ΣΥ είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ διεξαγόταν στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, λόγω του συμβάντος. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ