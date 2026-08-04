Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Συγκλόνισαν οι εγγονές του – «Παππού μας λείπεις πολύ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το παράδειγμά σου»

Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία, Πηνελόπη και Νεφέλη, αποχαιρέτησαν τον παππού τους με δάκρυα στα μάτια, εκφωνώντας έναν επικήδειο που συγκλόνισε.

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ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία, Πηνελόπη και Νεφέλη, αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους παππού, μιλώντας για εκείνον όχι μόνο ως σημαντικό πολιτικό, αλλά κυρίως ως στοργικό παππού.
  • Τόνισαν ότι έμαθαν από το παράδειγμά του, με την ακεραιότητα, την εντιμότητα και την ηθική να αποτελούν στάση ζωής για εκείνον.
  • Ολοκληρώνοντας τον αποχαιρετισμό τους, οι εγγονές τόνισαν: «Παππού, μου λείπεις πολύ, αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη».

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Συντετριμμένες και με δάκρυα στα μάτια οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία, Πηνελόπη και Νεφέλη, αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους παππού. Στον επικήδειο που εκφώνησαν, μίλησαν για εκείνον όχι μόνο ως σημαντικό πολιτικό, αλλά κυρίως ως στοργικό παππού.

«Για πολλούς από εσάς ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και ήθος. Για εμάς όμως, πριν και πάνω απ’ όλα ήταν ο παππούς μου τα λόγια εκφράζουν και τις τρεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Από τον παππού δεν έμαθα μέσα από τα λόγια, αλλά μέσα από το παράδειγμά του. Η ακεραιότητα, η εντιμότητα και η ηθική ήταν για εσένα στάση ζωής, την οποία εφάρμοζες σε κάθε στιγμή».

Οι εγγονές του θυμήθηκαν τις στιγμές που έπαιζαν χαρτιά στο σπίτι, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που δεν έκανε εκπτώσεις στις αρχές του. «Για τον παππού μου οι κανόνες είχαν αξία, γιατί αποκαλύπτουν ποιος είσαι όταν δεν κοιτάζει κανείς» σημείωσαν.

Ολοκληρώνοντας τον αποχαιρετισμό τους, τόνισαν: «Μας έλεγες ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται με πράξεις και όχι με λόγια. Παππού, μου λείπεις πολύ, αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη. Είναι τιμή που είμαι εγγονή σου».

ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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