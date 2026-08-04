Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Δυτική Αττική: Πάνω από 132.000 στρέμματα έγιναν στάχτη – Κάηκαν σπίτια και περιουσίες

Οι εικόνες από τη δυτική Αττική μετά την τεράστια πυρκαγιά προκαλούν θλίψη και απόγνωση, αποκαλύπτοντας μια δυστοπική πραγματικότητα με κατεστραμμένες περιουσίες. Η φωτιά μαινόταν ανεξάρτητη για περίπου τρεις ημέρες, επηρεάζοντας πάνω από 132.000 στρέμματα σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια χάθηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα στην περιοχή

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ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη και απόγνωση γεννούν οι εικόνες από την καμένη γη στη δυτική Αττική, μαρτυρώντας την πικρή πραγματικότητα και τη δυστοπία μετά την τεράστια πυρκαγιά.
  • Μαυρισμένα σπίτια, ερείπια και κατεστραμμένες περιουσίες συνθέτουν το τοπίο, με μια παιδική κούκλα να θυμίζει τους κόπους μιας ζωής που χάθηκαν για πάντα.
  • Περισσότερα από 132.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, ενώ πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν χαθεί στη δυτική Αττική τα τελευταία εννέα χρόνια.

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Θλίψη και απόγνωση γεννούν οι εικόνες από την καμένη γη στη δυτική Αττική. Οι φωτογραφίες μαρτυρούν την πικρή πραγματικότητα, τη δυστοπία η οποία δημιουργήθηκε μετά την τεράστια πυρκαγιά που μαινόταν ανεξάρτητη για περίπου τρεις ημέρες.

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Μαυρισμένα σπίτια, ερείπια πια επί της ουσίας, κατεστραμμένες περιουσίες, κόποι μιας ζωής που χάθηκαν για πάντα.

Από ένα καμένο παράθυρο φαίνεται έξω το τοπίο, σχεδόν αποκάλυψης. Εκεί που κάποτε ήταν καταπράσινο και γεμάτο ζωή, τώρα είναι “νεκρή φύση”.

Μία παιδική κούκλα στέκει σε ένα πεζούλι, να θυμίζει ότι εκεί κάποτε έπαιζαν παιδιά.

Σημειώνεται ότι περισσότερα από 132.000 στρέμματα είχαν επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης, ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια χάθηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα στη δυτική Αττική.

ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Φωτό από intime

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