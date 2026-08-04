Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Δυτική Αττική: Πάνω από 132.000 στρέμματα έγιναν στάχτη – Κάηκαν σπίτια και περιουσίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Θλίψη και απόγνωση γεννούν οι εικόνες από την καμένη γη στη δυτική Αττική. Οι φωτογραφίες μαρτυρούν την πικρή πραγματικότητα, τη δυστοπία η οποία δημιουργήθηκε μετά την τεράστια πυρκαγιά που μαινόταν ανεξάρτητη για περίπου τρεις ημέρες.

Μαυρισμένα σπίτια, ερείπια πια επί της ουσίας, κατεστραμμένες περιουσίες, κόποι μιας ζωής που χάθηκαν για πάντα.

Από ένα καμένο παράθυρο φαίνεται έξω το τοπίο, σχεδόν αποκάλυψης. Εκεί που κάποτε ήταν καταπράσινο και γεμάτο ζωή, τώρα είναι “νεκρή φύση”.

Μία παιδική κούκλα στέκει σε ένα πεζούλι, να θυμίζει ότι εκεί κάποτε έπαιζαν παιδιά.

Σημειώνεται ότι περισσότερα από 132.000 στρέμματα είχαν επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης, ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια χάθηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα στη δυτική Αττική.