Σέρρες: Εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο 68χρονου – Τα ευρήματα της νεκροψίας έφεραν την ανατροπή

Έγκλημα «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο ενός 68χρονου, στις Σέρρες.

Ο άτυχος άνδρας είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του, το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα στο διαμέρισμά του. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο και η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 68χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση διαπίστωσε ότι το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Ο θάνατός επήλθε λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας στα εσωτερικά όργανα του 68χρονου.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, στελέχη του οποίου θα κάνουν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα του ηλικιωμένου, ώστε να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.