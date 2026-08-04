Σέρρες: Εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο 68χρονου – Τα ευρήματα της νεκροψίας έφεραν την ανατροπή

Η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο ενός 68χρονου στις Σέρρες αποκάλυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ανατρέποντας τα αρχικά δεδομένα. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο αναστατωμένο διαμέρισμά του, με την νεκροψία να δείχνει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ακατάσχετη αιμορραγία ως αιτία θανάτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έγκλημα «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο ενός 68χρονου, στις Σέρρες.
  • Η ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος του 68χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο στην κοιλιακή χώρα.
  • Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, το οποίο συλλέγει στοιχεία από το διαμέρισμα του θύματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έγκλημα «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο ενός 68χρονου, στις Σέρρες.

Ο άτυχος άνδρας είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του, το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα στο διαμέρισμά του. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο και η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο  νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 68χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση διαπίστωσε ότι το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Ο θάνατός επήλθε λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας στα εσωτερικά όργανα του 68χρονου.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, στελέχη του οποίου θα κάνουν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα του ηλικιωμένου, ώστε να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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