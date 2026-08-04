Ναουάφ Σαλάμ: Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου «δείχνει» τη Χεζμπολάχ – «Έδωσε στο Ισραήλ πρόσχημα να μας επιτεθεί»

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Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι παρέσυρε «απερίσκεπτα» τη χώρα σε έναν πόλεμο και υπονόμευσε την εθνική κυριαρχία.

Χωρίς να κατονομάσει ούτε τη Χεζμπολάχ ούτε τον ηγέτη της, Ναΐμ Κάσεμ, ο Σαλάμ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η οργάνωση οδήγησε τον Λίβανο σε «μάταιες πολεμικές περιπέτειες δήθεν υποστήριξης», δίνοντας στο Ισραήλ πρόσχημα για να επιτεθεί στη χώρα.

«Έδωσε στο Ισραήλ προσχήματα για να επιτεθεί στη χώρα μας, να καταπατήσει την κυριαρχία της, να καταστρέψει τις πόλεις και τα χωριά της, να σκοτώσει τους πολίτες της και να εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها “كانت عونًا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان”، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة.

فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب “اسناد” عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 4, 2026

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, είχε επικρίνει την κυβέρνηση του Λιβάνου για τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε «ντροπή και ταπείνωση» για τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, στη Ρώμη βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων διαπραγματευτών, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.