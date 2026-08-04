Ναουάφ Σαλάμ: Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου «δείχνει» τη Χεζμπολάχ – «Έδωσε στο Ισραήλ πρόσχημα να μας επιτεθεί»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, επέκρινε τη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι παρέσυρε τη χώρα σε πόλεμο με το Ισραήλ και υπονόμευσε την εθνική κυριαρχία. Η Χεζμπολάχ, μέσω του ηγέτη της Ναΐμ Κάσεμ, απάντησε επικρίνοντας τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ, οι οποίες διεξάγονται στη Ρώμη.

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Διεθνή Νέα

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, μιλά σε δημοσιογράφους στα κυβερνητικά γραφεία στη Βηρυτό, στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Πηγή: Reuters/Mohamed Azakir/Αρχείο.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, μιλά σε δημοσιογράφους στα κυβερνητικά γραφεία στη Βηρυτό, στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Πηγή: Reuters/Mohamed Azakir/Αρχείο.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε «απερίσκεπτα» τη χώρα σε πόλεμο, δίνοντας στο Ισραήλ πρόσχημα να επιτεθεί.
  • Νωρίτερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, είχε επικρίνει την κυβέρνηση του Λιβάνου για τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε «ντροπή και ταπείνωση».
  • Την ίδια ώρα, στη Ρώμη βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων διαπραγματευτών, με στόχο την αξιοποίηση του πλαισίου συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

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Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι παρέσυρε «απερίσκεπτα» τη χώρα σε έναν πόλεμο και υπονόμευσε την εθνική κυριαρχία.

Χωρίς να κατονομάσει ούτε τη Χεζμπολάχ ούτε τον ηγέτη της, Ναΐμ Κάσεμ, ο Σαλάμ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η οργάνωση οδήγησε τον Λίβανο σε «μάταιες πολεμικές περιπέτειες δήθεν υποστήριξης», δίνοντας στο Ισραήλ πρόσχημα για να επιτεθεί στη χώρα.

«Έδωσε στο Ισραήλ προσχήματα για να επιτεθεί στη χώρα μας, να καταπατήσει την κυριαρχία της, να καταστρέψει τις πόλεις και τα χωριά της, να σκοτώσει τους πολίτες της και να εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, είχε επικρίνει την κυβέρνηση του Λιβάνου για τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε «ντροπή και ταπείνωση» για τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, στη Ρώμη βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων διαπραγματευτών, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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