Φρίκη στη Λακωνία: Κρατούσε τον νεκρό πατέρα του επί πέντε χρόνια σε καταψύκτη

Ένα ανατριχιαστικό εύρημα έφεραν σήμερα στο φως οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λακωνία. Σε έλεγχο που έκαναν έπειτα απο ανάλογη καταγγελία σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά εντόπισαν εντόπισε έναν νεκρό άνδρα μέσα σε κατάψυξη.

Σύμφωνα με το notospress.gr, ο γιοw του νεκρού ηλικιωμένου διατηρούσε το άψυχο σώμα του σε καταψύκτη στο υπόγειο του ξενοδοχείου, ενώ εισέπραττε τη σύνταξή του. Οι ίδίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος είχε να δώσει σημεία ζωής 4- 5 χρόνια.

Ύστερα από καταγγελία η αστυνομία ερεύνησε και διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος καταγόταν από την Αρκαδία, ήταν δάσκαλος στο επάγγελμα και δεν είχε δηλωθεί πεθαμένος στα δημοτολόγια της Κυνουρίας. Οι αστυνομικοί προέβησαν σε παρακολούθηση του ξενοδοχείου, στην είσοδο του Μυστρά και σήμερα κάλεσαν τον γιο στο τμήμα. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο όπου έπειτα από έρευνα στο υπόγειο βρήκαν σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα.

Η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει πριν από περίπου 7 χρόνια.

Σημειώνεται ότι φήμες έφεραν τον γιο να κινείται ύποπτα, θέλοντας να δείξει ότι όλα είναι φυσιολογικά και να μην επιτρέπει σε κανένα να εισέρχεται ούτε στην αυλή του ξενοδοχείου.