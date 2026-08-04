Ολυμπιακός: «Έκλεισε» στη Ρίβερ Πλέιτ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα

Παρελθόν από το δυναμικό του Ολυμπιακού αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο σε ανάρτησή του στο «Χ», οι διοικούντες τη Ρίβερ Πλέιτ ήρθαν σε συμφωνία με τους ανθρώπους του πειραϊκού συλλόγου για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, οι δύο σύλλογοι «έδωσαν τα χέρια» έναντι ενός ποσού περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ο Αργεντινός αποχωρεί από το… λιμάνι μετά από τρία χρόνια. Εντάχθηκε στο δυναμικό των «ερυθρολεύκων» το καλοκαίρι του 2023 και από τότε κατέγραψε συνολικά 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό με απολογισμό ένα γκολ και οκτώ ασίστ.

Τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού πήρε ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγκα.

🚨Francisco Ortega es nuevo refuerzo de River.

*️⃣Ya hay acuerdo de palabra con Olympiacos para adquirir su pase en €5M y un contrato a largo plazo para el lateral izquierdo. Además, el club sigue avanzando en el fichaje de Almada. pic.twitter.com/c7YtKJVvwc — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ