Ολυμπιακός: «Έκλεισε» στη Ρίβερ Πλέιτ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ ήρθε σε συμφωνία με τον πειραϊκό σύλλογο για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

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Ολυμπιακός ,Ορτέγκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ ήρθε σε συμφωνία για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
  • Οι δύο σύλλογοι «έδωσαν τα χέρια» έναντι ποσού περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ, με τον 27χρονο αριστερό μπακ να αποχωρεί μετά από τρία χρόνια από τους «ερυθρόλευκους».
  • Ο Αργεντινός είχε 107 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2023, ενώ τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγκα.

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Παρελθόν από το δυναμικό του Ολυμπιακού αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο σε ανάρτησή του στο «Χ», οι διοικούντες τη Ρίβερ Πλέιτ ήρθαν σε συμφωνία με τους ανθρώπους του πειραϊκού συλλόγου για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, οι δύο σύλλογοι «έδωσαν τα χέρια» έναντι ενός ποσού περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ο Αργεντινός αποχωρεί από το… λιμάνι μετά από τρία χρόνια. Εντάχθηκε στο δυναμικό των «ερυθρολεύκων» το καλοκαίρι του 2023 και από τότε κατέγραψε συνολικά 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό με απολογισμό ένα γκολ και οκτώ ασίστ.

Τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού πήρε ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγκα.

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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