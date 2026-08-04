Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία έπειτα από πυρκαγιά

Ο τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε χρηστικές οδηγίες για τους πυρόπληκτους, κυρίως «για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού που πρέπει να τηρούνται μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών».
Συμβουλές καθαρισμού κατοικίας:
- Χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων.
- Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια και κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό.
- Μετά την επαφή με καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων.
- Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό, για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων.
- Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συριγμός στην αναπνοή, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή:
- Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αιθάλη.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού.
- Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο.
- Καταναλώνετε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές.
- Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδιαΟ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία της δημόσιας υγείας μετά από φυσικές καταστροφές».