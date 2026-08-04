Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία έπειτα από πυρκαγιά

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε χρηστικές οδηγίες για τους πυρόπληκτους, εστιάζοντας στα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Οι συμβουλές καλύπτουν τον καθαρισμό της κατοικίας, την προστασία από επικίνδυνα σωματίδια, την ασφάλεια τροφίμων και νερού, καθώς και την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων