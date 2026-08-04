Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία έπειτα από πυρκαγιά

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε χρηστικές οδηγίες για τους πυρόπληκτους, εστιάζοντας στα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Οι συμβουλές καλύπτουν τον καθαρισμό της κατοικίας, την προστασία από επικίνδυνα σωματίδια, την ασφάλεια τροφίμων και νερού, καθώς και την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνιστά τη χρήση ειδικής μάσκας, μακριών ρούχων, γαντιών και κλειστών παπουτσιών κατά τον καθαρισμό μετά από πυρκαγιά.
  • Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αιθάλη και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ηλεκτρικές γραμμές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε χρηστικές οδηγίες για τους πυρόπληκτους, κυρίως «για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού που πρέπει να τηρούνται μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών».

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Συμβουλές καθαρισμού κατοικίας:

  • Χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων.
  • Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια και κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό.
  • Μετά την επαφή με καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων.
  • Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό, για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συριγμός στην αναπνοή, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή:
  • Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αιθάλη.
  • Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού.
  • Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο.
  • Καταναλώνετε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές.
  • Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδιαΟ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία της δημόσιας υγείας μετά από φυσικές καταστροφές».

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