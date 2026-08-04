Ύπνος: Το ύφασμα που πρέπει να αποφεύγετε στα σεντόνια, σύμφωνα με ειδικούς

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Αν ξυπνάτε συχνά ιδρωμένοι ή νιώθετε ότι ζεσταίνεστε υπερβολικά στο κρεβάτι, ίσως η αιτία να βρίσκεται στα σεντόνια σας. Σύμφωνα με ειδικούς στον ύπνο και τα λευκά είδη, ορισμένα υφάσματα παγιδεύουν τη θερμότητα και την υγρασία, επηρεάζοντας την άνεση και την ποιότητα του ύπνου.

Ποια σεντόνια είναι καλύτερα για τον ύπνο – Το ύφασμα που οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε

Η επιλογή των κατάλληλων σεντονιών δεν επηρεάζει μόνο την αίσθηση άνεσης, αλλά και την ποιότητα του ύπνου. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το ύφασμα από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα λευκά είδη μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία του σώματος και τη διαπνοή του δέρματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ενώ τα φυσικά υλικά συμβάλλουν σε έναν πιο δροσερό και ξεκούραστο ύπνο, ορισμένα συνθετικά υφάσματα εγκλωβίζουν τη θερμότητα και την υγρασία, προκαλώντας δυσφορία και συχνές αφυπνίσεις.

Το περιοδικό Ideal Home, μαζί με άλλους ειδικούς στον ύπνο, αποκαλύπτουν ποια υφάσματα αξίζει να επιλέξετε όταν αγοράζετε κλινοσκεπάσματα και ποια πρέπει να αποφεύγετε.

Ο «κρυφός κλέφτης» του ύπνου

Όπως εξηγούν οι ειδικοί του Ideal Home: «Αξίζει να αναφερθούμε στα σεντόνια από πολυεστέρα (polyester) και πολυβαμβάκι (polycotton). Ο πολυεστέρας είναι ένα συνθετικό, τεχνητό υλικό με σύνθεση παρόμοια με το πλαστικό. Έχει κακή φήμη επειδή δεν αναπνέει, με αποτέλεσμα να προκαλεί έντονη ζέστη και ιδρώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για αυτόν τον λόγο, αποκαλείται συχνά ο “κρυφός κλέφτης του ύπνου”».

Ο πολυεστέρας ή τα σύμμεικτα υφάσματα (βαμβάκι με πολυεστέρα) αποτελούν δημοφιλείς επιλογές επειδή είναι εξαιρετικά οικονομικά, πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες και στεγνώνουν γρήγορα. Ωστόσο, αν προτεραιότητά σας είναι η άνεση και η φροντίδα του σώματος, δεν συνιστώνται.

Η Jo James, ιδρύτρια της εταιρείας λευκών ειδών Bedfolk, συμβουλεύει: «Αποφύγετε οτιδήποτε συνθετικό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε έναν δυσάρεστο ύπνο με έντονο ιδρώτα».

Ποια φυσικά υλικά να επιλέξετε για δροσερό ύπνο

Η Ms. James υπογραμμίζει τη σημασία των φυσικών υλικών, όπως το βαμβάκι, το λινό ή το μπαμπού: