Τριχόπτωση: Οι 5 διατροφικές επιλογές που μπορεί να βλάψουν τα μαλλιά σας, σύμφωνα με γιατρό

Η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο τη συνολική υγεία, αλλά και την κατάσταση των μαλλιών. Σύμφωνα με έναν γιατρό, ορισμένες ιδιαίτερα δημοφιλείς τροφές και ποτά ενδέχεται να στερούν από τον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη δυνατών και υγιών μαλλιών.

Μάθετε ποιες δημοφιλείς επιλογές διατροφής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση.

Διατροφή και μαλλιά: Τι λέει ειδικός για τις καλοκαιρινές συνήθειες

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότεροι από εμάς χαλαρώνουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, απολαμβάνοντας εξωτερικές δραστηριότητες και καλοκαιρινές εξόδους. Ωστόσο, ένας ειδικός στην υγεία των μαλλιών προειδοποιεί ότι ορισμένες από τις αγαπημένες μας καλοκαιρινές συνήθειες ενδέχεται να βλάπτουν τη θρέψη και την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής.

Ενώ οι περισσότεροι εστιάζουν στην αντηλιακή προστασία του δέρματος και την ενυδάτωση κατά τους θερμούς μήνες, οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών. Επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο PubMed επιβεβαιώνουν ότι οι θρεπτικές ελλείψεις –ειδικά σε βασικές βιταμίνες και μέταλλα– μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας και να οδηγήσουν σε αυξημένη τριχόπτωση.

O Dr. Emrah Cinik, ιδρυτής της κλινικής Dr Cinik Hair Clinic, υποστηρίζει ότι ορισμένες δημοφιλείς τροφές και ροφήματα του καλοκαιριού εξασθενούν τα μαλλιά όταν αντικαθιστούν τις τροφές που είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά.

«Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συχνά αλλάζουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Τα ζαχαρούχα γλυκά και το αλκοόλ γίνονται μέρος της εβδομαδιαίας μας ρουτίνας. Οι θύλακες των τριχών χρειάζονται μια σταθερή παροχή θρεπτικών συστατικών για να παράγουν δυνατά και υγιή μαλλιά. Όταν η διατροφή στερείται σημαντικών βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και πρωτεΐνης, η δύναμη και η ποιότητα της τρίχας επηρεάζονται άμεσα», επισημαίνει ο ειδικός.

5 επιλογές διατροφής που μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση, σύμφωνα με γιατρό

Παγωτό

Λουκάνικα

Κοκτέιλ και αλκοόλ

Τηγανητές πατάτες και λιπαρά

Γρανίτες και παγωτά με ζάχαρη

Παγωτό

Το παγωτό παραμένει μια από τις αγαπημένες επιλογές το καλοκαίρι. Ωστόσο, ο Dr. Cinik προειδοποιεί ότι η τακτική κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει την υγεία των μαλλιών.

«Όταν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης σε τακτική βάση, αυξάνεται η φλεγμονή στο σώμα», εξηγεί ο ειδικός. «Η φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον γύρω από τους θύλακες της τρίχας, δυσκολεύοντας την παραγωγή δυνατών και υγιών μαλλιών».

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι συχνές αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αίματος: «Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ανεβαίνουν επανειλημμένα, μπορεί να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα με την οποία τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στο τριχωτό της κεφαλής. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αδύναμα μαλλιά και αυξημένη τριχόπτωση».

O Dr. Cinik συνιστά την αντικατάσταση των γλυκών με επιλογές που προσφέρουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά: «Τα καλοκαιρινά φρούτα, όπως τα μούρα (berries), είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή, καθώς παρέχουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του τριχωτού της κεφαλής».

Λουκάνικα

Από τα μπάρμπεκιου στον κήπο μέχρι τα καλοκαιρινά πικνίκ, τα λουκάνικα είναι μια δημοφιλής επιλογή. Ωστόσο, ο Dr. Cinik επισημαίνει ότι η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της τρίχας.

«Τα επεξεργασμένα κρέατα περιέχουν υψηλά επίπεδα ανθυγιεινών λιπαρών και λιγότερα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μαλλιών. Οι θύλακες της τρίχας χρειάζονται μια σταθερή παροχή βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και πρωτεΐνης. Μια διατροφή που κυριαρχείται από επεξεργασμένα τρόφιμα δυσκολεύει τον οργανισμό να προσφέρει στα μαλλιά αυτά που χρειάζονται», αναφέρει.

Ο γιατρός προτείνει την ισορροπία στα καλοκαιρινά γεύματα: «Προσθέτοντας τροφές όπως κοτόπουλο στη σχάρα, αβγά, λαχανικά ή ψάρι δίπλα στα αγαπημένα σας πιάτα μπάρμπεκιου, βοηθάτε στην παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για δυνατά και υγιή μαλλιά».

Κοκτέιλ και αλκοόλ

Οι καλοκαιρινές διακοπές και οι εξωτερικές εκδηλώσεις είναι συχνά συνδεδεμένες με κοκτέιλ και αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, ο Dr. Cinik προειδοποιεί ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το τριχωτό της κεφαλής.

«Το αλκοόλ συμβάλλει στην αφυδάτωση, ενώ η σωστή ενυδάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς τριχωτού. Επιπλέον, εμποδίζει την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά αδιάλειπτα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συνδέονται άμεσα με την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών», εξηγεί.

Ο ίδιος συνιστά προσοχή τις περιόδους αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ: «Η παράλληλη κατανάλωση νερού μαζί με τα ποτά και η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής μπορούν να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στα μαλλιά και τη συνολική σας υγεία».

Τηγανητές πατάτες και λιπαρά

Είτε πρόκειται για ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα είτε για φαγητό απέξω στις διακοπές, οι τηγανητές πατάτες αποτελούν μια δημοφιλή καλοκαιρινή απόλαυση. Ο Dr. Cinik επισημαίνει ότι η τακτική κατανάλωση τηγανητών τροφών μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της τρίχας.

«Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ανθυγιεινά λιπαρά αυξάνουν τη φλεγμονή και επηρεάζουν το περιβάλλον του τριχωτού της κεφαλής. Αυτό μπορεί να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται ξηρά, λιπαρά ή πιο εύθραυστα, ανάλογα με τον άνθρωπο», αναφέρει.

Η εναλλακτική λύση: Επιλέξτε υγιεινά λιπαρά. «Τροφές όπως το αβοκάντο, το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια περιέχουν λιπαρά που ενισχύουν την υγεία του τριχωτού της κεφαλής», επισημαίνει ο ειδικός.

Γρανίτες και παγωτά με ζάχαρη

Άλλη μια αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια, οι γρανίτες, μπορεί να είναι γεμάτες με προστιθέμενη ζάχαρη, προσφέροντας ελάχιστη έως μηδαμινή θρεπτική αξία, σύμφωνα με τον Dr. Cinik.

«Η ανάπτυξη των μαλλιών απαιτεί μια σειρά από θρεπτικά συστατικά. Οι τροφές που προσφέρουν κυρίως ζάχαρη χωρίς βιταμίνες ή μέταλλα δεν καλύπτουν τις ανάγκες των θυλάκων της τρίχας. Όταν αυτές οι τροφές αντικαθιστούν πιο θρεπτικές επιλογές, τα μαλλιά δεν λαμβάνουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να παραμείνουν δυνατά», εξηγεί.

Αυξομειώσεις σακχάρου και τριχόπτωση

Ο Dr. Cinik σημειώνει: «Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξάνονται επανειλημμένα, επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα με την οποία τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στο τριχωτό της κεφαλής. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμα μαλλιά και αυξημένη τριχόπτωση».

Έξυπνες επιλογές διατροφής για υγιή μαλλιά

Ο γιατρός προτείνει απλές αλλαγές στη καθημερινότητά σας: