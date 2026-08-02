Ύπνος: Το προειδοποιητικό σημάδι «στη μέση της νύχτας» που μπορεί να δείχνει σοβαρή πάθηση, σύμφωνα με γιατρό

Ένα σύμπτωμα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας συχνά αποδίδεται στη ζέστη ή στην κούραση και περνά απαρατήρητο. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν γιατρό, όταν επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από άλλα ενοχλητικά συμπτώματα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για ένα υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Το προειδοποιητικό σημάδι «στη μέση της νύχτας» που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Amir Khan, γνωστός για τις ιατρικές συμβουλές που μοιράζεται σε δημοφιλείς εκπομπές της βρετανικής τηλεόρασης (όπως το Good Morning Britain και το Lorraine), μίλησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ένα κοινό σύμπτωμα που πολλοί παραβλέπουν, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως προειδοποιεί, μπορεί να αποτελεί «καμπανάκι» για κάτι πιο σοβαρό.

«Αν ξυπνάτε μούσκεμα στον ιδρώτα στη μέση της νύχτας, αυτό δεν είναι απλώς μια ενόχληση· μπορεί να είναι μια “κόκκινη σημαία”. Υπάρχουν πέντε σημαντικές αιτίες για τις έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις και γι’ αυτό είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε», αναφέρει ο ειδικός.

Οι 5 κύριες αιτίες των νυχτερινών εφιδρώσεων

Ορμονικές αλλαγές (εμμηνόπαυση και περιεμμηνόπαυση)

Σοβαρές λοιμώξεις

Ορισμένες μορφές καρκίνου

Υπνική άπνοια

Θυρεοειδής και επίπεδα σακχάρου

Ορμονικές αλλαγές (εμμηνόπαυση και περιεμμηνόπαυση)

Ο γιατρός εξηγεί ότι οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση ή την περιεμμηνόπαυση συχνά αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα όταν δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή μόλις ξυπνούν επειδή οι ορμονικές διακυμάνσεις μπερδεύουν το κέντρο ρύθμισης θερμοκρασίας του εγκεφάλου. Αποτέλεσμα είναι οι διαβόητες εξάψεις και οι νυχτερινοί ιδρώτες.

Λύση: Αν επηρεάζεται ο ύπνος ή η διάθεσή σας, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT) ή ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν.

Σοβαρές λοιμώξεις

Το να ξυπνάτε ιδρωμένοι μπορεί να υποδηλώνει κάποια σοβαρή λοίμωξη, όπως φυματίωση, HIV ή ακόμα και βακτηριακές λοιμώξεις στην καρδιά. Ο Dr. Khan σημειώνει ότι η υποψία ενισχύεται αν συνυπάρχουν πυρετός, απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση.

Ορισμένες μορφές καρκίνου

Ορισμένοι τύποι καρκίνου, ιδιαίτερα το λέμφωμα, μπορούν να εκδηλωθούν με έντονη νυχτερινή εφίδρωση. Αν και πρόκειται για σπάνια αιτία, ο γιατρός τονίζει: «Μην το αγνοείτε ποτέ, ειδικά αν συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους ή πρησμένους λεμφαδένες».

Υπνική άπνοια

Μια «ύπουλη» πάθηση που προκαλεί υπερβολικό ιδρώτα το βράδυ είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια. Όταν οι αεραγωγοί αποφράσσονται προσωρινά κατά τον ύπνο, το σώμα δίνει μάχη για να πάρει οξυγόνο. Προκαλείται εκτόξευση των ορμονών του στρες, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται και ξυπνάτε ζεστοί και μουσκεμένοι χωρίς να καταλαβαίνετε το γιατί. Αυτό προκαλεί συμπτώματα όπως, ροχαλητό, πρωινή εξάντληση ή παύσεις στην αναπνοή.

Θυρεοειδής και επίπεδα σακχάρου

Προβλήματα στο σάκχαρο του αίματος (ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη) ή διαταραχές στον θυρεοειδή μπορούν επίσης να προκαλέσουν νυχτερινές εφιδρώσεις, ειδικά αν συνοδεύονται από τρόμο (τρέμουλο), αλλαγές στο βάρος ή ταχυκαρδία.

Τι αναφέρουν ειδικοί υγείας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επισημαίνει ότι «είναι φυσιολογικό να ιδρώνετε κατά τη διάρκεια της νύχτας αν το δωμάτιο ή τα κλινοσκεπάσματα σας ζεσταίνουν υπερβολικά», καθώς το σώμα προσπαθεί να δροσιστεί.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Επισκεφθείτε έναν παθολόγο εάν οι νυχτερινές εφιδρώσεις συμβαίνουν τακτικά, σας ξυπνούν από τον ύπνο ή σας προκαλούν ανησυχία.