Πρόληψη άνοιας και καλύτερη διάθεση: Οι 3 τροφές που προτείνουν κορυφαίοι επιστήμονες για υγιή εγκέφαλο

Η σχέση ανάμεσα στο μικροβίωμα του εντέρου και την υγεία του εγκεφάλου βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Ειδικοί στη διατροφική ψυχιατρική υποστηρίζουν ότι ορισμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, όταν εντάσσονται σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Οι 3 τροφές που βοηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας και της κατάθλιψης, σύμφωνα με ειδικούς

Κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα της υγείας και της διατροφής επισημαίνουν ορισμένες τροφές που μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της άνοιας, της κατάθλιψης και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Και το καλύτερο; Δεν πρόκειται για σπάνια ή ακριβά υλικά, αλλά για προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια όλων των σουπερμάρκετ.

Η καθηγήτρια Felice Jacka και ο καθηγητής Tim Spector συζήτησαν για την επίδραση της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου. Η Prof. Jacka σημείωσε ότι ορισμένα άτομα με κατάθλιψη μπορούν να δουν βελτίωση αλλάζοντας τη διατροφή τους, καθώς πολυάριθμες μελέτες συνδέουν την εγκεφαλική υγεία με τις τροφές που καταναλώνουμε. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών οδηγεί σε αρνητικές αλλαγές στον εγκέφαλο.

Πώς η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη διάθεση

Ο καθηγητής Spector εξηγεί: «Γνωρίζουμε πλέον ότι μια σημαντική βελτίωση στη διατροφή αλλάζει το μικροβίωμα του εντέρου. Τα ωφέλιμα βακτήρια παράγουν χημικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που επηρεάζουν θετικά τον εγκέφαλο, ανακουφίζοντας πολλά από τα συμπτώματα».

«Τα αποτελέσματα μιας υγιεινής διατροφής στην εγκεφαλική λειτουργία δεν είναι αμελητέα. Βλέπουμε βελτίωση που, κατά μέσο όρο, ξεπερνά ακόμη και την επίδραση των αντικαταθλιπτικών. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι βοηθιούνται από τα αντικαταθλιπτικά, αλλά πολλοί άλλοι όχι», προσθέτει ο ειδικός.

Οι 3 τροφές που προστατεύουν τον εγκέφαλο

Γιαούρτι

Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Γιαούρτι

Η καθηγήτρια Jacka διεξήγαγε μια δοκιμή σε 40 υγιείς γυναίκες, στην οποία όσες κατανάλωναν γιαούρτι εμφάνισαν βελτίωση στην εγκεφαλική λειτουργία και στην παραγωγή ουσιών που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα.

Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τροφές όπως το ξινολάχανο (sauerkraut), το κεφίρ, η κομπούχα, το κιμτσί, καθώς και το γιαούρτι και το τυρί.

Ο καθηγητής Spector ανέφερε ότι σε μια μελέτη το 50% των συμμετεχόντων που ενσωμάτωσε τροφές που είχαν υποστεί ζύμωση στην διατροφή του είδε αισθητή βελτίωση στη διάθεση και την ενέργειά του.

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Jacka: «Τα δημητριακά ολικής αλέσεως εμφανίζονται σταθερά στις έρευνες ως ο ισχυρότερος σύμμαχος για την υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική». Προτιμήστε: Βρώμη (όχι την επεξεργασμένη), κριθάρι, σίκαλη, αλεύρι ντίνκελ (spelt) και κινόα.

Η σύνδεση διατροφής και εγκεφάλου: Πώς το έντερο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία

Ο καθηγητής Spector επισημαίνει ότι η διατροφή ασκεί τεράστια επίδραση στο μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο. «Ένας υγιής εγκέφαλος είναι αυτός που δεν εμφανίζει σχεδόν καθόλου φλεγμονή. Λαμβάνει τα σωστά σήματα από το υπόλοιπο σώμα, με τα κυριότερα από αυτά να προέρχονται από το έντερο. Το έντερο, με τη σειρά του, εκπέμπει υγιή σήματα όταν τρεφόμαστε σωστά και τα μικρόβια μετατρέπουν τις τροφές στις κατάλληλες χημικές ενώσεις», εξηγεί ο ειδικός.

«Αυτός είναι ο θεμελιώδης κρίκος: λαμβάνουμε συνεχώς το ίδιο σταθερό μήνυμα ότι πρέπει να φροντίζουμε το έντερό μας για να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην κατάθλιψη και το άγχος — κάθε διαταραχή της ψυχικής υγείας που έχω μελετήσει περιλαμβάνει ένα στοιχείο που συνδέεται με το έντερο, τη διατροφή ή τη φλεγμονή», συμπληρώνει.

Πώς επηρεάζουν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα τον εγκέφαλο

Η καθηγήτρια Jacka αναφέρει: «Διατυπώνουμε την υπόθεση ότι υπάρχει κάτι στην ίδια την επεξεργασία των τροφίμων που ενδέχεται να είναι επιβλαβές. Πριν από λίγα χρόνια δημοσιεύσαμε μια εκτενή ανασκόπηση (umbrella review) στο British Medical Journal, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου. Η μελέτη έδειξε ότι το 70% των παραμέτρων υγείας που εξετάστηκαν συνδεόταν με την υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (ultra-processed foods)».

Τα επιστημονικά δεδομένα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά όσον αφορά τη σύνδεση αυτής της διατροφής με:

Τη θνησιμότητα από κάθε αιτία

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Τον διαβήτη

Τις συχνές διαταραχές της ψυχικής υγείας

Ποιοι είναι οι ειδικοί υγείας