Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις να αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη τις πρωινές ώρες, καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια. Στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-08-2026