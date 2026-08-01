Σαν σήμερα 1 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Κοινωνία

Νίκι Λάουντα
Σαν σήμερα, στη 1 Αυγούστου 1976, ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα του Νίρνμπουργκρινγκ της Δυτικής Γερμανίας.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα 1 Αυγούστου του 1492, οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την Ισπανία. Το 1774 ο Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομόνωσε το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα.
  • Το 1909 ο Κωστής Παλαμάς ολοκλήρωσε το αριστούργημά του «Η φλογέρα του βασιλιά». Το 1931 ιδρύθηκε η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ.
  • Ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα, τραυματίστηκε σοβαρά σαν σήμερα το 1976. Επίσης, την 1η Αυγούστου έφυγαν από τη ζωή ο Μάρκος Αντώνιος και ο Νίκος Ζαχαριάδης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού

Γεγονότα

  • 1492: Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία, με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας.
  • 1774: Ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα.
  • 1831: Εμφύλιος σπαραγμός στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει την ελληνική κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς».
  • 1909: Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η φλογέρα του βασιλιά», που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
  • 1931: Ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ.
  • 1976: Ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα του Νίρνμπουργκρινγκ της Δυτικής Γερμανίας. Το αυτοκίνητό του αναφλέγεται και ο Λάουντα διασώζεται με σοβαρά εγκαύματα, που θα αφήσουν σημάδια στο πρόσωπό του.

Γεννήσεις

  • 1819: Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. («Μόμπι Ντικ») (Θαν. 28/9/1891)
  • 1930: Πιερ Μπουρντιέ, Γάλλος κοινωνιολόγος, από τους κορυφαίους θεωρητικούς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. (Θαν. 23/1/2002)
  • 1936: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 1/6/2008)
  • 1984: Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 30 π.Χ.: Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Συμμετείχε στη δεύτερη τριανδρία, μαζί τους Οκταβιανό και Λέπιδο. (Γεν. 14/1/83 π.Χ.)
  • 1464: Κόζιμο Ντέλι Μέντιτσι, Φλωρεντίνος ηγεμών, ιδρυτής της δυναστείας των Μεδίκων. (Γεν. 27/9/1389)
  • 1973: Νίκος Ζαχαριάδης, Έλληνας κομμουνιστής πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ της περίοδο 1935-1956, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. (Γεν. 27/4/1903)
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