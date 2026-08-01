Σαν σήμερα 1 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού

Γεγονότα

1492: Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία, με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας.

Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία, με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας. 1774: Ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα.

Ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα. 1831: Εμφύλιος σπαραγμός στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει την ελληνική κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς».

Εμφύλιος σπαραγμός στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει την ελληνική κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς». 1909: Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η φλογέρα του βασιλιά», που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους δεκαπεντασύλλαβους στίχους.

Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η φλογέρα του βασιλιά», που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 1931: Ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ.

Ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ. 1976: Ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα του Νίρνμπουργκρινγκ της Δυτικής Γερμανίας. Το αυτοκίνητό του αναφλέγεται και ο Λάουντα διασώζεται με σοβαρά εγκαύματα, που θα αφήσουν σημάδια στο πρόσωπό του.

Γεννήσεις

1819: Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. («Μόμπι Ντικ») (Θαν. 28/9/1891)

Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. («Μόμπι Ντικ») (Θαν. 28/9/1891) 1930: Πιερ Μπουρντιέ, Γάλλος κοινωνιολόγος, από τους κορυφαίους θεωρητικούς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. (Θαν. 23/1/2002)

Πιερ Μπουρντιέ, Γάλλος κοινωνιολόγος, από τους κορυφαίους θεωρητικούς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. (Θαν. 23/1/2002) 1936: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 1/6/2008)

Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 1/6/2008) 1984: Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι