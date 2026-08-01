Σαν σήμερα 1 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού
Γεγονότα
- 1492: Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία, με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας.
- 1774: Ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα.
- 1831: Εμφύλιος σπαραγμός στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει την ελληνική κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς».
- 1909: Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η φλογέρα του βασιλιά», που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
- 1931: Ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ.
- 1976: Ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα του Νίρνμπουργκρινγκ της Δυτικής Γερμανίας. Το αυτοκίνητό του αναφλέγεται και ο Λάουντα διασώζεται με σοβαρά εγκαύματα, που θα αφήσουν σημάδια στο πρόσωπό του.
Γεννήσεις
- 1819: Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. («Μόμπι Ντικ») (Θαν. 28/9/1891)
- 1930: Πιερ Μπουρντιέ, Γάλλος κοινωνιολόγος, από τους κορυφαίους θεωρητικούς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. (Θαν. 23/1/2002)
- 1936: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 1/6/2008)
- 1984: Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 30 π.Χ.: Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Συμμετείχε στη δεύτερη τριανδρία, μαζί τους Οκταβιανό και Λέπιδο. (Γεν. 14/1/83 π.Χ.)
- 1464: Κόζιμο Ντέλι Μέντιτσι, Φλωρεντίνος ηγεμών, ιδρυτής της δυναστείας των Μεδίκων. (Γεν. 27/9/1389)
- 1973: Νίκος Ζαχαριάδης, Έλληνας κομμουνιστής πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ της περίοδο 1935-1956, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. (Γεν. 27/4/1903)