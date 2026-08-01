Daphne Lawrence: «Απομάκρυνα ανθρώπους που δεν μου έκαναν καλό και μου ξαναήρθε η έμπνευση»

Η Daphne Lawrence μίλησε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Gala» και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή για την πορεία της στη μουσική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια και την απόφαση που, όπως λέει, της άλλαξε τη ζωή.

Η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως για ένα διάστημα είχε χάσει την έμπνευσή της, εξαιτίας επαγγελματικών και προσωπικών καταστάσεων που την είχαν οδηγήσει σε δημιουργικό αδιέξοδο.

«Δεν νιώθω πια την αρνητική ενέργεια του παρελθόντος και μπορώ να κάνω επιτέλους μουσική, γιατί για ένα διάστημα δεν μπορούσα», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν επιθυμεί να μιλήσει περισσότερο για όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή της στη δημιουργικότητα ήρθε όταν επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από ανθρώπους που θεωρούσε ότι είχαν αρνητική επιρροή στη ζωή της.

«Μέχρι που αποφάσισα να απομακρύνω από δίπλα μου ανθρώπους που ένιωθα ότι δεν μου έκαναν καλό, ούτε επαγγελματικά ούτε προσωπικά. Τότε ήταν που μου ξαναήρθε η έμπνευση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Daphne Lawrence στάθηκε και στο σημαντικό ρόλο που παίζει η μουσική στη ζωή της, περιγράφοντάς τη ως μια μορφή ψυχοθεραπείας. «Αν δεν είχα την ψυχολόγο μου και τα τραγούδια μου, δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνα με τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε.