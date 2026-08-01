Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (1/8) – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας με ποδόσφαιρο, τένις και WRC

Παιχνίδια ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS12
10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS13
12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS14
13:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)
15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)
17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ
21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός
21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)
23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον