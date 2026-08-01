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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (1/8) – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας με ποδόσφαιρο, τένις και WRC

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παιχνίδια ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ανάμεσα στις επιλογές, ξεχωρίζουν φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου όπως Τόκιο – Ντόρτμουντ και Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ, καθώς και αναμετρήσεις της Scottish Premiership.
  • Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι μεταδόσεις του WRC Φινλανδία, ATP 500 και WTA 500, καθώς και UFC Fight Night και WNBA Regular Season.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παιχνίδια ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS11

09:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS12

10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS13

12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS14

13:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)

15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)

17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ

21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός

21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)

23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

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