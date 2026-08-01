Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 31/07 στο Καλαμάκι Βοιωτίας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία της επαρχιακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού και της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, καθώς και στην οδό Αγ. Γεωργίου.