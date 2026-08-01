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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 31/07 στο Καλαμάκι Βοιωτίας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία της επαρχιακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού και της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, καθώς και στην οδό Αγ. Γεωργίου.

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ΦΩΤΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό, λόγω φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31/07 στο Καλαμάκι Βοιωτίας.
  • Οι εκτροπές κυκλοφορίας αφορούν κυρίως την επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού, την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων και την οδό Αγ. Γεωργίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31/07 στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

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Δείτε που θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

 

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