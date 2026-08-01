Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31/07 στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.
Δείτε που θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα