Φωτιά στη Βοιωτία: Η έκταση που επηρεάστηκε ξεπερνά τα 50.000 στρέμματα – «Ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής» λέει ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος

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Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, άφησε πίσω της μια τραγική κατάσταση.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια.» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Δημοσιεύει δε έναν χάρτη όπου αποτυπώνεται το ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής.