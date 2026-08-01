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Φωτιά στη Βοιωτία: Η έκταση που επηρεάστηκε ξεπερνά τα 50.000 στρέμματα – «Ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής» λέει ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος

Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία έχει προκαλέσει μια τραγική κατάσταση, με το μέγεθος της καταστροφής να χαρακτηρίζεται ασύλληπτο. Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος εκτιμά ότι η επηρεαζόμενη έκταση ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, άφησε πίσω της μια τραγική κατάσταση.
  • Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος αναφέρει ότι «Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο.»
  • Η έκταση που έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά στη Βοιωτία φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον ερευνητή του ΕΑΑ.

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Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, άφησε πίσω της μια τραγική κατάσταση.

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«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια.» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Δημοσιεύει δε έναν χάρτη όπου αποτυπώνεται το ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής.

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