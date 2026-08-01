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Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Εάν αγαπάς το μυστήριο και την επιστημονική φαντασία, αυτό δεν πρέπει να το προσπεράσεις

Η ταινία «Caddo Lake», διαθέσιμη στο HBO MAX, συνδυάζει μυστήριο, δράμα, θρίλερ και επιστημονική φαντασία, με επίκεντρο την εξαφάνιση μιας οχτάχρονης και την προσπάθεια δύο ηρώων να ανακαλύψουν την αλήθεια πίσω από τα μυστικά που κρύβει μια λίμνη. Οι Ελάιζα Σκάνλεν και Ντίλαν Ο' Μπράιαν πρωταγωνιστούν σε μια πλοκή που καθηλώνει τον θεατή χωρίς να τον κουράζει.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού, δύο ήρωες που ψάχνουν την αλήθεια και μία λίμνη η οποία κρύβει ένα τρομερό μυστικό, συνθέτουν την πλοκή της ταινίας «Caddo Lake».
  • Τα ίχνη της οχτάχρονης Άννας εξαφανίζονται δίπλα σε λίμνη, ενώ ταυτόχρονα ο Πάρις προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τον θάνατο της μητέρας του. Η λίμνη φαίνεται να κρύβει την απάντηση.
  • Το «Caddo Lake» δεν είναι μία απλή ταινία μυστηρίου, καθώς το κομμάτι του δράματος, του θρίλερ και κυρίως της επιστημονικής φαντασίας, απογειώνουν την πλοκή. Είναι διαθέσιμο στο HBO MAX.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού, δύο ήρωες που ψάχνουν την αλήθεια και μία λίμνη η οποία κρύβει ένα τρομερό μυστικό, είναι ο βασικός κορμός της πλοκής μιας ταινίας που θα σε καθηλώσει στον καναπέ, την πολυθρόνα ή το κρεβάτι σου, μέχρι να την τελειώσεις.

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Της Ελένης Φλισκουνάκη

Μία μέρα τα ίχνη της οχτάχρονης Άννας, η οποία μένει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι δίπλα σε λίμνη, εξαφανίζονται.

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Είχε προηγηθεί ένας τσακωμός ανάμεσα στη μητριά της και την πολυαγαπημένη θετή αδελφή της, την Έλλη. Η οικογένεια και η υπόλοιπη κοινότητα αναστατωμένοι ψάχνουν να βρουν το παιδί, το οποίο φαίνεται πως έχει εξαφανιστεί μαζί με τη βάρκα του.

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Την ίδια στιγμή ο Πάρις, ένας νέος άνδρας που βασανίζεται από την απώλεια της μητέρας του, προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τον θάνατό της.

Στο «Caddo Lake», το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στο HBO MAX, βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να εκτυλίσσονται δύο ιστορίες. Ο Πάρις αγαπούσε τη μητέρα του και η Έλλη αγαπά την αδελφή της. Το κοινό των δύο ηρώων είναι η αποφασιστικότητά τους να μάθουν τι πραγματικά έχει συμβεί, ενώ όλα δείχνουν πως η λίμνη κρύβει ίσως την απάντηση στις ερωτήσεις τους.

Το «Caddo Lake» δεν είναι μία απλή ταινία μυστηρίου. Το κομμάτι του δράματος, του θρίλερ και κυρίως της επιστημονικής φαντασίας, απογειώνουν την πλοκή, η οποία μπορεί να είναι σύνθετη αλλά δεν δυσκολεύει τον θεατή.

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Αυτός που θα το παρακολουθήσει, θα καταφέρει να φτάσει ως το τέλος χωρίς να έχει πονοκεφαλιάσει και χωρίς να νιώθει την ανάγκη να πάρει το τηλεχειριστήριο και να γυρίσει κάποια λεπτά πίσω για να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Η Ελάιζα Σκάνλεν και ο Ντίλαν Ο’ Μπράιαν παίρνουν τον θεατή από το χέρι και τον «ταξιδεύουν» στον κόσμο του «Caddo Lake», που πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσει κάποιος αν αγαπά το μυστήριο και την επιστημονική φαντασία.

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