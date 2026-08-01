Έκανε windsurfing δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που έκανε υδροληψία – Δείτε το βίντεο

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Από τύχη αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα στον κόλπο της Άκολης, όταν το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) ένα άτομο έκανε windsurfing και λίγα μέτρα μακριά πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή των Νερατζιών Αιγιαλείας.

Ο χειριστής της ιστιοσανίδας έπεσε στη θάλασσα…

Όπως μεταδίδει το aigiovoice.gr, σκάφος του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούσε συνεχείς ηχητικές προειδοποιήσεις και καλούσε τον χειριστή να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, ο χειριστής της ιστιοσανίδας πέφτει στη θάλασσα, ενώ το ελικόπτερο ολοκληρώνει την επιχείρηση χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι υδροληψίες πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες και απαιτούν την πλήρη απομάκρυνση κάθε ανθρώπου ή πλωτού μέσου από την περιοχή.