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Έκανε windsurfing δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που έκανε υδροληψία – Δείτε το βίντεο

Αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα στον κόλπο της Άκολης την Παρασκευή 31/07, όταν ένας χειριστής ιστιοσανίδας βρέθηκε κοντά σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε υδροληψία για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Νερατζιών Αιγιαλείας. Παρά τις συνεχείς ηχητικές προειδοποιήσεις από σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ο σέρφερ έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προκαλώντας αναστάτωση, αλλά χωρίς τραυματισμούς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τύχη αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα στον κόλπο της Άκολης, όταν το απόγευμα της Παρασκευής 31/07 ένα άτομο έκανε σέρφινγκ λίγα μέτρα μακριά από πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε υδροληψία.
  • Σκάφος του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούσε συνεχείς ηχητικές προειδοποιήσεις καλώντας τον χειριστή να απομακρυνθεί από το σημείο. Κατά την διάρκεια της υδροληψίας, ο χειριστής της ιστιοσανίδας έπεσε στη θάλασσα.
  • Αν και το ελικόπτερο ολοκλήρωσε την επιχείρηση χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός, το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση λόγω των απαιτητικών συνθηκών των υδροληψιών.

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Από τύχη αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα στον κόλπο της Άκολης, όταν το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) ένα άτομο έκανε windsurfing και λίγα μέτρα μακριά πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή των Νερατζιών Αιγιαλείας.

Φωτιά στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας – Οι πρώτες εικόνες

Ο χειριστής της ιστιοσανίδας έπεσε στη θάλασσα…

Όπως μεταδίδει το aigiovoice.gr, σκάφος του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούσε συνεχείς ηχητικές προειδοποιήσεις και καλούσε τον χειριστή να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, ο χειριστής της ιστιοσανίδας πέφτει στη θάλασσα, ενώ το ελικόπτερο ολοκληρώνει την επιχείρηση χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

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Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι υδροληψίες πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες και απαιτούν την πλήρη απομάκρυνση κάθε ανθρώπου ή πλωτού μέσου από την περιοχή.

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