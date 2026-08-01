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Αίγιο: Σε εξέλιξη η φωτιά στις Νεραντζιές – Κάηκε ένα σπίτι

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στις Νεραντζιές Αιγίου από το απόγευμα της Παρασκευής, με μία οικία στον Νέο Ερινεό να έχει καεί ολοσχερώς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές αγροτοδασική έκταση. Κάηκε ολοσχερώς μία οικία.
  • Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεός.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, με 83 πυροσβέστες και 25 οχήματα να επιχειρούν στο μέτωπο, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής 31/07.

Αίγιο: Μάχη με τις φλόγες στις Νεραντζιές – Τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκινούν ρίψεις νερού

Όπως μεταδίδει το tempo24 στον Νέο Ερινέο, κάηκε ολοσχερώς μία οικία, παρότι υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές νερού.

Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς – Στους 75 οι πυροσβέστες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τους ισχυρούς ανέμους να μην αποτελούν σύμμαχο στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεός. Με το πρώτο φως της ημέρας, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν την ενίσχυση του έργου των επίγειων δυνάμεων.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Φωτιά στο Αίγιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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