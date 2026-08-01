Αίγιο: Σε εξέλιξη η φωτιά στις Νεραντζιές – Κάηκε ένα σπίτι

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής 31/07.

Όπως μεταδίδει το tempo24 στον Νέο Ερινέο, κάηκε ολοσχερώς μία οικία, παρότι υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τους ισχυρούς ανέμους να μην αποτελούν σύμμαχο στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεός. Με το πρώτο φως της ημέρας, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν την ενίσχυση του έργου των επίγειων δυνάμεων.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.