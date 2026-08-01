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Τασούλας: Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τους πυροσβέστες: «Η σκέψη μας κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα»

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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
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Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέρεται στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες αλλά και σε όσους επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα…

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«Η σκέψη μας κοντά τους…»

«Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, επιχειρούν αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από την Ήπειρο έως τη Βοιωτία και την Κρήτη. Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών, αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρωγοί σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται», δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

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