Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Βίντεο αναγνώστη

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Πανόραμα Αιγιαλείας.

Επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Καθ’όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε βίντεο και φωτογραφίες:

Σήμερα 1 Αυγούστου 2026 εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 01:07, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερινεος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών -Πατρών

2. Στις 01:10, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αρραβωνιτσα με κατεύθυνση πρός Σελινιατικα μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού.

3. Στις 11:19, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδορίκι με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές

Χθες 31 Ιουλίου 2026 στις 18:19, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές Αιγιαλειας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).