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Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Βίντεο αναγνώστη

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Αιγιαλείας, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και υδροφόρων του δήμου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές όπως Νέος Ερινεός, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Πανόραμα Αιγιαλείας, με 83 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Σήμερα 1 Αυγούστου 2026 εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Νέος Ερινεός, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδορίκι.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ χθες 31 Ιουλίου 2026 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές Αιγιαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Πανόραμα Αιγιαλείας.

Φωτιά στο Αίγιο: Μήνυμα από το 112 σε κατοίκους τεσσάρων περιοχών για εκκένωση

Επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Καθ’όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε βίντεο και φωτογραφίες:

 

Σήμερα 1 Αυγούστου 2026 εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 01:07, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερινεος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών -Πατρών

2. Στις 01:10, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αρραβωνιτσα με κατεύθυνση πρός Σελινιατικα μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού.

3. Στις 11:19, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδορίκι με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές

Χθες 31 Ιουλίου 2026 στις 18:19, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές Αιγιαλειας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

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