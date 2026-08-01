Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

– Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση.

– Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6% έως 7% κατά μέσο όρο.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλά για όλα στην «R»: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας». «Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του». «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής». «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση. Είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε».

– Ο Οζέλ απειλεί τον Ερντογάν. Τo νεοσύστατο κόμμα Yeni Parti αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμερανγκ για τον Τούρκο Πρόεδρο η απόφασή του να διασπάσει την αντιπολίτευση.

– Συνέντευξη Μιλένας Αποστολάκη: Καμία συνεργασία με Ν.Δ. και ΕΛ.Α.Σ. «Η Ν.Δ. είναι πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος, ενώ το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα παραμένει αρνητικό και οι μνήμες από την ηγεσία του εξαιρετικά νωπές».

– Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοιό τρόμου βρέθηκε ολόκληρη η επικράτεια τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρίψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην καούν σπίτια και επιχειρήσεις σε Ασπρόπυργο, Αιγάλεω και Χαϊδάρι.

– Εγκλημα στη Σύρο: «Ακρως επιθετικό το χτύπημα». Επιμένει η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ ότι πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία κάνει λόγο το ζευγάρι των ιδιοκτητών του σπιτιού στην Ανω Σύρο.

– Σταύρος Γεωργίου: Τι κρύβει το λάπτοπ του ποινικολόγου. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου.

– Από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν! Οι ιστορίες του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα και του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά που πήραν μεταγραφή ο ένας στον ιστορικό σύλλογο της Βαυαρίας και ο άλλος στους «ροσονέρι» του Μιλάνου.