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Αίγιο: Μάχη με τις φλόγες στις Νεραντζιές – Τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκινούν ρίψεις νερού

Η φωτιά στην Αιγιαλεία παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη ενάντια στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεός. Με το πρώτο φως της ημέρας, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια κατάσβεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά στην Αιγιαλεία είναι σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη ενάντια στους ισχυρούς ανέμους.
  • Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.
  • Με το πρώτο φως της ημέρας, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η φωτιά στην Αιγιαλεία είναι σε εξέλιξη, με ισχυρό αντίπαλο τους δυνατούς ανέμους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να την ελέγξουν.

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Όπως μεταδίδει το tempo24, oι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν το βράδυ και συνεχίζουν ακόμη και τις πρωινές ώρες , θέριεψαν τις φλόγες, με αποτέλεσμα να σταλούν δύο μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεό και να απομακρυνθούν προς την Εθνική οδό.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

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Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

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