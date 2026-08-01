Αίγιο: Μάχη με τις φλόγες στις Νεραντζιές – Τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ξεκινούν ρίψεις νερού

Η φωτιά στην Αιγιαλεία είναι σε εξέλιξη, με ισχυρό αντίπαλο τους δυνατούς ανέμους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να την ελέγξουν.

Ολονύχτια μάχη για να μη φτάσει η φωτιά στα σπίτια

Όπως μεταδίδει το tempo24, oι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν το βράδυ και συνεχίζουν ακόμη και τις πρωινές ώρες , θέριεψαν τις φλόγες, με αποτέλεσμα να σταλούν δύο μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεό και να απομακρυνθούν προς την Εθνική οδό.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.