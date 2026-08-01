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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Άνδρες του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 12 άτομα

Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 12 άτομα από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων, λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής.
  • Οι 12 απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για συνδρομή εφόσον απαιτηθεί.

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Στον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων προχώρησαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής.

Οι 12 απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ στην περιοχή παραμένουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

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Πηγή: ΑΠΕ

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