Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία – Αποκαρδιωτικές εικόνες και βίντεο από το Πόρτο Γερμενό

Μια πύρινη λαίλαπα μαίνεται στη Βοιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, απειλώντας το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό, το οποίο βρίσκεται υπό εκκένωση. Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν την έκταση της φωτιάς και την αγωνία των κατοίκων, ενώ ένα πέπλο καπνού απλώνεται σε μεγάλη απόσταση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πύρινη λαίλαπα από τη φωτιά στη Βοιωτία στον Άγιο Βασίλειο απειλεί Προσήλι και Πόρτο Γερμενό.
  • Το Πόρτο Γερμενό τελεί υπό εκκένωση, ενώ ανάστατοι κάτοικοι και επισκέπτες εκφράζουν τη λύπη, την αγωνία αλλά και την οργή τους.
  • Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν την εικόνα της φωτιάς, με ένα πέπλο καπνού να απλώνεται σε μεγάλη απόσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την εικόνα της πύρινης λαίλαπας από τη φωτιά στη Βοιωτία στον Άγιο Βασίλειο που κάλυψε όλη την απόσταση και απειλεί Προσήλι αλλά και το Πόρτο Γερμενό, το οποίο τελεί υπό εκκένωση, προβάλλουν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάστατοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες της περιοχής αναρτούν τις πολύ δύσκολες στιγμές, ενώ στους διαλόγους που ανοίγουν στα σχόλια εκφράζουν τη λύπη, την αγωνία αλλά και την οργή τους.

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Σε άλλο βίντεο γίνεται αντιληπτή η έκταση της φωτιάς, καθώς ένα πέπλο καπνού απλώνεται σε μεγάλη απόσταση.

ΦΩΤΙΑ
Φωτό από Facebook/Porto Germeno

 

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