Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία – Αποκαρδιωτικές εικόνες και βίντεο από το Πόρτο Γερμενό

Την εικόνα της πύρινης λαίλαπας από τη φωτιά στη Βοιωτία στον Άγιο Βασίλειο που κάλυψε όλη την απόσταση και απειλεί Προσήλι αλλά και το Πόρτο Γερμενό, το οποίο τελεί υπό εκκένωση, προβάλλουν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάστατοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες της περιοχής αναρτούν τις πολύ δύσκολες στιγμές, ενώ στους διαλόγους που ανοίγουν στα σχόλια εκφράζουν τη λύπη, την αγωνία αλλά και την οργή τους.

Σε άλλο βίντεο γίνεται αντιληπτή η έκταση της φωτιάς, καθώς ένα πέπλο καπνού απλώνεται σε μεγάλη απόσταση.