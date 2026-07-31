Ολυμπιακός: Η ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» για τα παιχνίδια κόντρα στη Ναϊμέγκεν – Εκτός Ταρεμί και Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (4/8, 21:00 – «Γεώργιος Καραϊσκάκης») και ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέλεξε να μη συμπεριλάβει τους Μεχντί Ταρεμί και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη λίστα που δήλωσαν οι Πειραιώτες στην UEFA.

Εκτός από τους δύο στράικερ και τον -μακροχρόνια τραυματία- Γιουσούφ Γιαζιτζί, από τη λίστα των 25 παικτών του Ολυμπιακού απουσιάζουν επίσης τα ονόματα των Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον και του νεοαποκτηθέντος γκολκίπερ, Στεφάν Ορτέγκα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει έως δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα (3/8) με την ολλανδική ομάδα.

Η λίστα:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Ζοάο Σίλβα, Ρόκα