Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

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Νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) σε χαμηλή βλάστηση, στην Κερατέα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Στόχος είναι να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά, πριν αυτή λάβει διαστάσεις και πέσει το σκοτάδι, οπότε θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.