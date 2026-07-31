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Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Κάταγμα κνήμης περόνης ο Παύλος Παντελίδης

Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού με τους τραυματισμούς συνεχίζεται, καθώς ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης περόνης σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Παύλος Παντελίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού (και) την εφετινή περίοδο με τους τραυματισμούς δεν λέει να σταματήσει.
  • Οι «πράσινοι» υπέστησαν νέα πολύ μεγάλη «ζημιά» με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος τραυματίστηκε σε φιλικό με την Athens Kallithea και αποχώρησε υποβασταζόμενος.
  • Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης περόνης, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να μένει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού (και) την εφετινή περίοδο με τους τραυματισμούς δεν λέει να σταματήσει. Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο φιλικό της 15ης Ιουλίου με τη Ραπίντ Βιέννης και την κάκωση στον έξω μηνίσκο του Καλάμπρια που θα τον κρατήσει εκτός για 6 εβδομάδες, οι «πράσινοι» υπέστησαν νέα πολύ μεγάλη «ζημιά» με τον Παύλο Παντελίδη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συμμετείχε στο σημερινό (31/7) φιλικό προπονητικού χαρακτήρα των «πράσινων» με την Athens Kallithea στο «Γ. Καλαφάτης» (30’+15’ λεπτά) και σε μία ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα κι αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης περόνης και αργά το βράδυ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβασή αποκατάστασης. Εάν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού του θα μείνει έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

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