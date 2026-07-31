ΕΟΔΥ: 180 κρούσματα της νόσου των λεγεωναρίων στην Ελλάδα το 2025

Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεγεωναρίων καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2025, με την πλειονότητα να αφορά ταξιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ. Η νόσος, που προκαλείται από το βακτήριο Legionella και εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία, εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες άνω των 65 ετών και είναι μεταδοτική αερογενώς από μολυσμένο νερό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεγεωναρίων καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2025, με την πλειονότητα να αφορά ταξιδιώτες.
  • Η νόσος εμφανίστηκε συχνότερα σε άνδρες και σε άτομα άνω των 65 ετών, με τα περισσότερα κρούσματα ταξιδιωτών να εντοπίζονται σε Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Νότιο Αιγαίο.
  • Εμφανίζει εποχικότητα τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, με την πρόληψη να βασίζεται στη σωστή συντήρηση και απολύμανση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεγεωναρίων καταγράφηκαν στη χώρα μας το 2025, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά ταξιδιώτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η νόσος εμφανίστηκε συχνότερα σε άνδρες και σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Η παρακολούθηση των κρουσμάτων πραγματοποιείται μέσω δύο συστημάτων επιτήρησης: Του Σύστηματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (Σ.Υ.Δ.Ν) για τα κρούσματα της νόσου που διαγιγνώσκονται στα νοσοκομεία της χώρας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτήρησης της Νόσου των Λεγεωνάριων (ELDSNet) για κρούσματα της νόσου σε πολίτες άλλων χωρών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα και πιθανολογείται ότι εκτέθηκαν στη Λεγεωνέλλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας.

Από τα 180 συνολικά κρούσματα του 2025, τα 100 δηλώθηκαν μέσω του Σ.Υ.Δ.Ν. και τα 80 μέσω του ELDSNet.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα που δηλώθηκαν μέσω του ELDSNet αφορούν ταξιδιώτες στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Παρά την καταγραφή των περιστατικών, η επίπτωση της νόσου παρέμεινε χαμηλή, με 0,8 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ενώ δεν καταγράφηκε καμία επιδημική έξαρση στη χώρα.

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων

Όπως αναφέρει η επισκέπτρια Υγείας του Τμήματος Λοιμώξεων Αναπνευστικού του ΕΟΔΥ, Αναστασία Ανδρεοπούλου, η Λεγεωνέλλα αποτελεί βακτήριο ευρέως διαδεδομένο στη φύση, κυρίως σε υδάτινα περιβάλλοντα ενώ έχει εντοπιστεί και απομονωθεί εργαστηριακά από δείγματα εδάφους, κυρίως όταν πρόκειται για το είδος Legionella longbeachae.

Αποικίζει εύκολα όλα τα συστήματα ύδρευσης, κυρίως το δίκτυο παροχής θερμού και κρύου νερού, τα ντεπόζιτα, τις δεξαμενές και τις σωληνώσεις με ελάχιστη ή καθόλου ροή νερού, όπου ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του αποτελούν οι θερμοκρασίες νερού 25-42°C.

Η Λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella, και εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία, αποτελώντας ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας με θνητότητα 5-30%.

Η νόσος μεταδίδεται αερογενώς με εισπνοή του βακτηρίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ, ντους). Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 2-10 ημέρες (συνήθως 5-6 ημέρες).

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου υπάγονται οι άνω των 50 ετών, οι καπνιστές και οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Εμφανίζει εποχικότητα με τα κρούσματα της νόσου να εμφανίζονται συχνότερα τους καλοκαιρινούς και πρώτους φθινοπωρινούς μήνες καθώς η έντονη τουριστική δραστηριότητα, η αύξηση της θερμοκρασίας και η επαναλειτουργία εποχικών καταλυμάτων μετά την παρατεταμένη αχρησία των δικτύων ύδρευσης τον χειμώνα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της.

Η πρόληψη της νόσου βασίζεται κυρίως στη σωστή συντήρηση και απολύμανση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού, στους τακτικούς ελέγχους και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων από εκπαιδευμένο προσωπικό σε τουριστικά καταλύματα, νοσοκομεία, μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας και όπου αλλού χρειάζεται, έτσι ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία αλλά και τον τουρισμό στη χώρα μας.

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