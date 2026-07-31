Θάσος: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο προϊόντων έπειτα από απειλές σε ελεγκτές της ΑΑΔΕ – «Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

Σε σύλληψη ελεγχόμενου από τη Θάσο προχώρησαν οι αρχές, μετά από απειλές που φέρεται πως απηύθυνε σε ελεγκτές του Τελωνείου Καβάλας, οι οποίοι συμμετείχαν σε έρευνες για υπόθεση λαθρεμπορίου.

Ο ελεγχόμενος είχε εντοπιστεί ότι εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο προϊόντων και, εξ αυτού του λόγου, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του.

Ωστόσο η υπόθεση πήρε άλλες διαστάσεις, όταν ο ελεγχόμενος διαπίστωσε ότι τα χρήματά του είχαν δεσμευτεί, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή του. Όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ελεγκτές και τους απείλησε πως θα στείλει «γνωστά πρωτοπαλίκαρα» της Καβάλας για να τους «συμμορφώσει». «Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», φέρεται να τους είπε χαρακτηριστικά.

Οι ελεγκτές κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τη δικάσιμο να ορίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο.