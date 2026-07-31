Εθνικό Θέατρο: Ακυρώθηκε η παράσταση των «Τρωάδων» στην Επίδαυρο λόγω της φωτιάς στην Αργολίδα

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Με ανακοίνωσή του το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε ότι η παράσταση «Μικροί Ιχνευτές» Τρωάδες που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ακυρώνεται εξαιτίας των έκτακτων καταστάσεων με τις πυρκαγιές.

Στην ανακοίνωσή του το Εθνικό Θέατρο εξηγεί πώς θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων προς τους θεατές.

Αναλυτικά:

Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμοδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και

Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00. Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία.

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Dear audience, following instructions from the competent authorities and for safety reasons due to the ongoing wildfires, we regret that we are obliged to cancel today’s performance.

We sincerely apologise for the inconvenience and thank you for your understanding.

For tickets purchased online, refunds will be processed automatically to the bank accounts linked to the payment cards used for the purchase.

For tickets purchased by POS or cash, refunds can be obtained at the Athens Epidaurus Festival box offices at Syntagma Square and Peiraios 260, during opening hours Monday to Friday, 10:00–18:00.

If you would like to exchange your ticket for Saturday’s performance, please contact the Festival box offices.

Thank you for your understanding.