Σε ύφεση η φωτιά στον Αετό Καρύστου – Ζημιές σε σπίτι και δύο αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας βρίσκεται σε ύφεση.

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φωτιά, Αετό Καρύστου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.
  • Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικίες, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου.
  • Από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα ήταν όχημα των εθελοντών της Καρύστου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19.45 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για τον λόγο αυτό στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Απο τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων ήταν όχημα των εθελοντών της Καρύστου.

φωτιά, Αετό Καρύστου

 

 

 

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