Σε ύφεση η φωτιά στον Αετό Καρύστου – Ζημιές σε σπίτι και δύο αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19.45 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για τον λόγο αυτό στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Απο τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων ήταν όχημα των εθελοντών της Καρύστου.