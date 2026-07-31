Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Κοντά σε κατοικίες οι φλόγες – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19.45 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για το λόγο αυτό στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας ενώ καθ’όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).