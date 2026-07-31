Πορτογαλία: Ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων με την Ισπανία μετά την είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

Η Πορτογαλία εξετάζει την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της με την Ισπανία στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, θεωρεί σοβαρή την κατάσταση, αλλά δεν κρίνει απαραίτητη την αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν, ανακοινώνοντας συντονισμό με τις ισπανικές αρχές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πορτογαλία
Φωτογραφία αρχείου: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα.
  • Ο Μοντενέγκρο δήλωσε ότι «δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις ισπανικές υπηρεσίες.
  • Η κοινοβουλευτική ομάδα του ακροδεξιού κόμματος Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαιώνει για την επιστροφή μεταναστών από το διασυνοριακό πέρασμα της Θέουτα, ο Πορτογάλος ομόλογός του εμφανίζεται δύσπιστος και υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σάντσεθ προς Ευρωπαίους ηγέτες για μεταναστευτικό: «Δεν είναι η ώρα για διχασμό»

«Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων» και ιδίως στη νότια Πορτογαλία, είπε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο. Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός έκανε αυτήν τη δήλωση με αφορμή την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική, τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Μαρόκο.

«Δεν απαιτείται αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν»

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», σχολίασε ο Λουίς Μοντενέγκρο. «Η κατάσταση είναι σοβαρή όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να την αποκαταστήσουμε με ελεγχόμενους τρόπους», υπογράμμισε ο Λουίς Μοντενέγκρο.

Σάντσεθ: Οι μαφίες που διακινούν ανθρώπους προκαλούν μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία

Πάντως, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ακροδεξιού κόμματος Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες που εισήλθαν αιφνιδιαστικά στην Ισπανία

Ενισχύει τον διασυνοριακό έλεγχο η Γαλλία

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα η Γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με την Ιταλία την ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων. Εξ αυτού του λόγου, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ειδικότερα, ο Λοράν Νουνιές ενημέρωσε μέσω Χ ότι «από σήμερα, οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones». «Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ