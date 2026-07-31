Πορτογαλία: Ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων με την Ισπανία μετά την είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

Την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαιώνει για την επιστροφή μεταναστών από το διασυνοριακό πέρασμα της Θέουτα, ο Πορτογάλος ομόλογός του εμφανίζεται δύσπιστος και υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων» και ιδίως στη νότια Πορτογαλία, είπε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο. Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός έκανε αυτήν τη δήλωση με αφορμή την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική, τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Μαρόκο.

«Δεν απαιτείται αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν»

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», σχολίασε ο Λουίς Μοντενέγκρο. «Η κατάσταση είναι σοβαρή όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να την αποκαταστήσουμε με ελεγχόμενους τρόπους», υπογράμμισε ο Λουίς Μοντενέγκρο.

Πάντως, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ακροδεξιού κόμματος Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Ενισχύει τον διασυνοριακό έλεγχο η Γαλλία

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα η Γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με την Ιταλία την ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων. Εξ αυτού του λόγου, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ειδικότερα, ο Λοράν Νουνιές ενημέρωσε μέσω Χ ότι «από σήμερα, οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones». «Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.