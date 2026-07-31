Σάντσεθ προς Ευρωπαίους ηγέτες για μεταναστευτικό: «Δεν είναι η ώρα για διχασμό»

Απάντηση στους Ευρωπαίους ηγέτες για την κρίση στο μεταναστευτικό ζήτημα με αφορμή την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών από το διασυνοριακό πέρασμα στη Θέουτα έδωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ο ίδιος βρέθηκε εν μέσω διπλωματικών πυρών, καθώς οι συντηρητικές κυβερνήσης της Ιταλίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, αλλά και της Πολωνίας αξίωσαν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας.

Πάντως, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας αναφέρει ότι περί τους μισούς μετανάστες που εισέβαλλαν μέσω του Μαρόκο επιστρέφουν πάλι πίσω. Πρόκειται για 25.000 ανθρώπους σε σύνολο 50.000.

«Η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι προαιρετικές. Ο σεβασμός των ευρωπαϊκών συνθηκών και των δεδομένων δεν είναι», υπογράμμισε με μήνυμά του στο Χ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο ίδιος επικαλέστηκε, μάλιστα, τα στοιχεία της Frontex σχετικά με την είσοδο παράνομων μεταναστών για το διάστημα μεταξύ 2021 και 2026 και ανέφερε πως:

Μέσω Ιταλίας εισήλθαν 478.600 μετανάστες

εισήλθαν 478.600 μετανάστες Μέσω των Δυτικών Βαλκανίων εισήλθαν 340.600 μετανάστες

εισήλθαν 340.600 μετανάστες Μέσω Ελλάδας εισήλθαν 259.800 μετανάστες

εισήλθαν 259.800 μετανάστες Μέσω της Ισπανίας εισήλθαν 234.760 μετανάστες και

εισήλθαν 234.760 μετανάστες και Μέσω των ανατολικών συνόρων εισήλθαν 48.000 μετανάστες.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ισχυρή και ενωμένη ΕΕ», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Πέδρο Σάντσεθ.

Γαλλία και Ιταλία κλείνουν τα σύνορα με Ισπανία

Προηγουμένως, το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας διέταξε το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων με την Ισπανία. Πρόκειται για παλαιότερη συμφωνία με την Γαλλία, την οποία ενεργοποιεί και πάλι από κοινού η Ιταλία προκειμένου να δημιουργήσουν νέο μπλόκο στην μετακίνηση μεταναστευτικών πληθυσμών από την Ισπανία.

Η δε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι από χθες το βράδυ είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή της συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ιτάλιας.

Αυστηρή μεταναστευτική πολιτική προτείνει η Πολωνία

Στο ίδιο πνεύμα με την Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και κυβερνήσεις της Δανίας και της Φιλανδίας ο πρόεδρος της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ με δημόσια παρέμβασσή του πρότεινε στην Ισπανία να τηρήσει την αυστηρή αντι – μεταναστευτική πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος.

«Η Πολωνία έχει καταστήσει αυστηρότερους τους νόμους περί ασύλου και τις διαδικασίες στα σύνορα, ενώ έχει κατασκευάσει αποτελεσματικά φράγματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, τα οποία αποτελούν τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ με μήνυμά του στο Χ.

«Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες, αστυνομικούς και συνοριοφύλακες. Η Ισπανία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά μας, αν θέλουμε το Σένγκεν να επιβιώσει», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ.