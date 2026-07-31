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Σάντσεθ προς Ευρωπαίους ηγέτες για μεταναστευτικό: «Δεν είναι η ώρα για διχασμό»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απάντησε στους Ευρωπαίους ηγέτες για την κρίση στο μεταναστευτικό, έπειτα από την είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, τονίζοντας ότι «δεν είναι η ώρα για διχασμό» και επικαλούμενος στοιχεία της Frontex. Εν μέσω διπλωματικών πιέσεων, η Ιταλία, η Δανία, η Φινλανδία και η Πολωνία ζήτησαν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας, με την Ιταλία να κλείνει ήδη τα σύνορά της με την Ισπανία σε συμφωνία με τη Γαλλία.

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Πέδρο Σάντσεθ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απάντησε στους Ευρωπαίους ηγέτες για το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι «Δεν είναι η ώρα για διχασμό», ενώ επικαλέστηκε στοιχεία της Frontex για τις εισόδους μεταναστών μεταξύ 2021-2026.
  • Εν μέσω διπλωματικών πυρών, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας αναφέρει ότι περί τους μισούς μετανάστες που εισέβαλλαν μέσω του Μαρόκο επιστρέφουν πίσω, ενώ Γαλλία και Ιταλία έκλεισαν τα σύνορα με την Ισπανία.
  • Στο ίδιο πνεύμα με άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, πρότεινε στην Ισπανία να τηρήσει αυστηρή αντι-μεταναστευτική πολιτική, όπως η Πολωνία, αν θέλει το Σένγκεν να επιβιώσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απάντηση στους Ευρωπαίους ηγέτες για την κρίση στο μεταναστευτικό ζήτημα με αφορμή την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών από το διασυνοριακό πέρασμα στη Θέουτα έδωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ο ίδιος βρέθηκε εν μέσω διπλωματικών πυρών, καθώς οι συντηρητικές κυβερνήσης της Ιταλίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, αλλά και της Πολωνίας αξίωσαν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας.

Πάντως, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας αναφέρει ότι περί τους μισούς μετανάστες που εισέβαλλαν μέσω του Μαρόκο επιστρέφουν πάλι πίσω. Πρόκειται για 25.000 ανθρώπους σε σύνολο 50.000.

«Η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι προαιρετικές. Ο σεβασμός των ευρωπαϊκών συνθηκών και των δεδομένων δεν είναι», υπογράμμισε με μήνυμά του στο Χ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο ίδιος επικαλέστηκε, μάλιστα, τα στοιχεία της Frontex σχετικά με την είσοδο παράνομων μεταναστών για το διάστημα μεταξύ 2021 και 2026 και ανέφερε πως:

  • Μέσω Ιταλίας εισήλθαν 478.600 μετανάστες
  • Μέσω των Δυτικών Βαλκανίων εισήλθαν 340.600 μετανάστες
  • Μέσω Ελλάδας εισήλθαν 259.800 μετανάστες
  • Μέσω της Ισπανίας εισήλθαν 234.760 μετανάστες και
  • Μέσω των ανατολικών συνόρων εισήλθαν 48.000 μετανάστες.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ισχυρή και ενωμένη ΕΕ», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Πέδρο Σάντσεθ.

Γαλλία και Ιταλία κλείνουν τα σύνορα με Ισπανία

Προηγουμένως, το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας διέταξε το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων με την Ισπανία. Πρόκειται για παλαιότερη συμφωνία με την Γαλλία, την οποία ενεργοποιεί και πάλι από κοινού η Ιταλία προκειμένου να δημιουργήσουν νέο μπλόκο στην μετακίνηση μεταναστευτικών πληθυσμών από την Ισπανία.

Η δε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι από χθες το βράδυ είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή της συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ιτάλιας.

Αυστηρή μεταναστευτική πολιτική προτείνει η Πολωνία

Στο ίδιο πνεύμα με την Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και κυβερνήσεις της Δανίας και της Φιλανδίας ο πρόεδρος της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ με δημόσια παρέμβασσή του πρότεινε στην Ισπανία να τηρήσει την αυστηρή αντι – μεταναστευτική πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος.
«Η Πολωνία έχει καταστήσει αυστηρότερους τους νόμους περί ασύλου και τις διαδικασίες στα σύνορα, ενώ έχει κατασκευάσει αποτελεσματικά φράγματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, τα οποία αποτελούν τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ με μήνυμά του στο Χ.

«Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες, αστυνομικούς και συνοριοφύλακες. Η Ισπανία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά μας, αν θέλουμε το Σένγκεν να επιβιώσει», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ.

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