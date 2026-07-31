Συναγερμός στη Φινλανδία: Επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά αφρικανική πανώλη των χοίρων, εξετάζεται πιθανή προέλευση από τη Ρωσία

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Η Φινλανδία επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την εμφάνιση αφρικανικής πανώλης των χοίρων, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ιός να πέρασε στη χώρα από τη Ρωσία μέσω άγριων αγριόχοιρων.

Η Φινλανδική Υπηρεσία Τροφίμων (Ruokavirasto) ανακοίνωσε ότι το κρούσμα εντοπίστηκε σε άγριους αγριόχοιρους στην περιοχή Βιρόλαχτι, κοντά στα ρωσικά σύνορα, και προετοιμάζει νέα, αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα για να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου, σύμφωνα με το Iltalehti.

Πιθανή είσοδος του ιού από τη Ρωσία

Η επικεφαλής της μονάδας Υγείας και Φαρμακευτικής των Ζώων της Ruokavirasto, Σίρπα Κιβιρούουσου, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις για την προέλευση των μολυσμένων αγριόχοιρων, ωστόσο παραδέχθηκε ότι το ενδεχόμενο μετάδοσης από τη Ρωσία είναι πιθανό.

«Είναι απολύτως πιθανό να προήλθε από τη ρωσική πλευρά. Δεν διαθέτουμε, ωστόσο, ακριβή στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν», ανέφερε.

Οι αρχές εξήγησαν ότι οι αγριόχοιροι μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα ακόμη και όπου υπάρχει φράχτης, ενώ είναι επίσης ικανοί να περάσουν στη Φινλανδία κολυμπώντας μέσω υδάτινων διαδρομών.

Η συνεργασία των φινλανδικών αρχών με τη Ρωσία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζωονόσους είχε διακοπεί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, γεγονός που δυσκολεύει πλέον την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της νόσου στη ρωσική επικράτεια.

Αυστηροποιούνται τα μέτρα

Η ζώνη περιορισμών περιλαμβάνει τους δήμους Βιρόλαχτι, Miehikkälä και το νότιο τμήμα της Λαπενράντα.

Η Ruokavirasto σχεδιάζει τη δημιουργία μιας μικρότερης «ζώνης πυρήνα», όπου θα ισχύουν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί.

Στην περιοχή αυτή θα απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπονται ούτε η συλλογή μούρων ούτε η βόλτα με σκύλους.

Στην ευρύτερη ζώνη περιορισμών απαγορεύονται μεταξύ άλλων:

το κυνήγι,

οι δασικές εργασίες,

η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων,

οι κυνολογικές δοκιμές,

ώστε να μην τρομάξουν οι αγριόχοιροι και διασκορπιστούν εκτός της μολυσμένης περιοχής.

Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση ζωοτροφών, σιτηρών ή στρωμνής που συλλέγονται από την περιοχή για τη διατροφή χοίρων.

Πρώτη εμφάνιση της νόσου στη χώρα

Ο ιός εντοπίστηκε σε τρία νεκρά αγριογούρουνα που βρέθηκαν κοντά μεταξύ τους στην περιοχή Βάαλιμαα του Βιρόλαχτι.

Τα ζώα εντόπισε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος τα παρέδωσε για εργαστηριακό έλεγχο.

«Το αποτέλεσμα ήταν απολύτως ξεκάθαρο», δήλωσε η Κιβιρούουσου.

Η προκαταρκτική διάγνωση θα επιβεβαιωθεί από το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα σε χοιροτροφικές μονάδες, οι οποίες στην πληγείσα περιοχή είναι λίγες, ενώ η πλειονότητα των φινλανδικών χοιροτροφείων βρίσκεται στα δυτικά της χώρας.

Επιπτώσεις στις εξαγωγές

Παρότι η νόσος έχει εντοπιστεί μόνο σε άγριους αγριόχοιρους και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, η Ruokavirasto προειδοποίησε ότι το κρούσμα θα επηρεάσει τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος και προϊόντων χοιρινού προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηρεσία συνιστά την προσωρινή αναστολή των εξαγωγών προς τρίτες χώρες, ενώ οι αποστολές προς κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να συνεχιστούν κανονικά από περιοχές εκτός της ζώνης περιορισμών.

Όπως επισήμαναν οι φινλανδικές αρχές, θα απαιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση των εμπορικών όρων με τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, καθώς μέχρι σήμερα η Φινλανδία θεωρούνταν χώρα απαλλαγμένη από την αφρικανική πανώλη των χοίρων.