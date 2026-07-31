Τραμπ: «Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο από τη συμφωνία με τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
«Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο. Το Ισραήλ μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο από αυτήν την άποψη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην προεδρική εξοχική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Χαμάς «μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή».
🇮🇱🇵🇸 Trump on the Board of Peace deal with Hamas:
“Israel is VERY happy about it. Israel helped us with it. They’ve been very good.
Nobody thought it would be possible to disarm Hamas.
That shows you how much success we are having with Iran.”
Israeli Minister Ben-Gvir, who…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 31, 2026